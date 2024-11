Concorso Atleti nella Polizia di Stato Fiamme Oro per 33 posti, Bando 2024

È stato indetto il concorso per Atleti della Polizia di Stato 2024 per il reclutamento di 33 unità che saranno assegnate ai gruppi sportivi delle Fiamme Oro.

I vincitori della procedura concorsuale, rivolta ad atleti (civili) in possesso di licenza media, saranno inquadrati nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato, con la qualifica di Agente.

La scadenza per l’invio delle domande di partecipazione è fissata al giorno 14 dicembre 2024.

Nei prossimi paragrafi rendiamo disponibili tutte le informazioni utili sui requisiti richiesti, sulle modalità di selezione, come presentare la domanda di ammissione e il bando da scaricare.

Il concorso indetto dalla Polizia di Stato è riservato ad atleti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano – o dalle Federazioni sportive nazionali, in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato e di almeno uno dei titoli sportivi elencati nel bando.

I 33 posti messi a concorso sono così ripartiti:

n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina arrampicata sportiva, specialità lead – Federazione Arrampicata Sportiva Italiana (Codice AR05);



disciplina specialità Federazione Arrampicata Sportiva Italiana (Codice AR05); n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina atletica leggera, specialità 200 mt – Federazione Italiana di Atletica Leggera (Codice AL16);



disciplina specialità Federazione Italiana di Atletica Leggera (Codice AL16); n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina atletica leggera, specialità 200 mt – Federazione Italiana di Atletica Leggera (Codice AL17);



disciplina specialità Federazione Italiana di Atletica Leggera (Codice AL17); n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina atletica leggera, specialità marcia 5.000 mt – marcia 10.000 mt – Federazione Italiana di Atletica Leggera (Codice AL18);



disciplina specialità Federazione Italiana di Atletica Leggera (Codice AL18); n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina atletica leggera, specialità 1.500 mt e 3.000 mt – Federazione Italiana di Atletica Leggera (Codice AL19);



disciplina specialità – Federazione Italiana di Atletica Leggera (Codice AL19); n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina atletica leggera, specialità 100 mt e 200 mt – Federazione Italiana di Atletica Leggera (Codice AL20);



disciplina specialità Federazione Italiana di Atletica Leggera (Codice AL20); n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina biathlon – Federazione Italiana Sport Invernali (Codice BT01);



disciplina Federazione Italiana Sport Invernali (Codice BT01); n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina ciclismo su pista, specialità team sprint e keirin – Federazione Ciclistica Italiana (Codice CI03);



disciplina ciclismo specialità – Federazione Ciclistica Italiana (Codice CI03); n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina ciclismo su pista, specialità team sprint – Federazione Ciclistica Italiana (Codice CI04);



disciplina specialità Federazione Ciclistica Italiana (Codice CI04); n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina curling – Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (Codice CU04);



disciplina Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (Codice CU04); n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina ginnastica ritmica, specialità nastro – palla – Federazione Ginnastica d’Italia (Codice GR05);



disciplina specialità Federazione Ginnastica d’Italia (Codice GR05); n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina karate, specialità kata – Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (Codice KA02);



disciplina specialità Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (Codice KA02); n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina karate, specialità kumite categoria +76 kg – Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (Codice KA03);



disciplina specialità categoria Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (Codice KA03); n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina lotta femminile, categoria 49 kg – Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (Codice LO04);



disciplina categoria Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (Codice LO04); n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina motociclismo, specialità enduro – Federazione Motociclistica Italiana (Codice MO03);



disciplina specialità Federazione Motociclistica Italiana (Codice MO03); n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina nuoto, specialità 50 mt farfalla – 100 mt farfalla – Federazione Italiana Nuoto (Codice NU16);



disciplina specialità – Federazione Italiana Nuoto (Codice NU16); n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina nuoto, specialità 1.500 mt stile libero – Federazione Italiana Nuoto (Codice NU17);



disciplina specialità – Federazione Italiana Nuoto (Codice NU17); n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina nuoto artistico, specialità duo femminile tecnico libero e duo misto tecnico-libero – Federazione Italiana Nuoto (Codice NA05);



disciplina specialità e Federazione Italiana Nuoto (Codice NA05); n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina nuoto in acque libere, specialità 10 km – Federazione Italiana Nuoto (Codice NA06);



disciplina specialità Federazione Italiana Nuoto (Codice NA06); n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina nuoto per salvamento, specialità 200 mt super lifesaver – gara nel frangente – mixed ocean lifesaver – staffetta 4×25 mt manichino -Federazione Italiana Nuoto (Codice NU18);



disciplina specialità -Federazione Italiana Nuoto (Codice NU18); n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina pattinaggio velocità pista lunga, – Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (Codice PA08);



disciplina Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (Codice PA08); n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina pugilato, categoria 67 kg – Federazione Pugilistica Italiana (Codice PU11);



disciplina categoria Federazione Pugilistica Italiana (Codice PU11); n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo terza linea nr. 6-7 – Federazione Italiana Rugby (Codice RU12);



disciplina ruolo Federazione Italiana Rugby (Codice RU12); n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo mediano di apertura nr. 10 -Federazione Italiana Rugby (Codice RU13);



disciplina ruolo -Federazione Italiana Rugby (Codice RU13); n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo ala nr. 11-14 – Federazione Italiana Rugby (Codice RU14);



disciplina ruolo Federazione Italiana Rugby (Codice RU14); n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina scherma, specialità sciabola – Federazione Italiana Scherma (Codice SC07);



disciplina specialità Federazione Italiana Scherma (Codice SC07); n.1 atleta, di sesso maschile, disciplina sci alpinismo, specialità sprint – vertical -Federazione Italiana Sport Invernali (Codice SA12);



disciplina specialità -Federazione Italiana Sport Invernali (Codice SA12); n.1 atleta, di sesso maschile, disciplina sci alpino, specialità slalom gigante – slalom speciale – team parallelo – Federazione Italiana Sport Invernali (Codice SA13);



disciplina specialità Federazione Italiana Sport Invernali (Codice SA13); n.1 atleta, di sesso maschile, disciplina sci alpino, specialità super gigante – discesa -Federazione Italiana Sport Invernali (Codice SA14);



disciplina specialità -Federazione Italiana Sport Invernali (Codice SA14); n.1 atleta, di sesso femminile, disciplina tiro a segno, specialità pistola aria compressa a 10 metri (P10) e pistola sportiva a 25 metri (PSP) – Unione Italiana Tiro a Segno (Codice TS01);



disciplina specialità Unione Italiana Tiro a Segno (Codice TS01); n.1 atleta, di sesso femminile, disciplina tiro a volo, specialità skeet – skeet mixed team – Federazione Italiana Tiro A Volo (Codice TV01);



disciplina specialità Federazione Italiana Tiro A Volo (Codice TV01); n.1 atleta, di sesso maschile, disciplina triathlon, specialità olimpico – sprint- mixed realy – Federazione Italiana Triathlon (Codice TR05);



disciplina specialità Federazione Italiana Triathlon (Codice TR05); n.1 atleta, di sesso femminile, disciplina tuffi, specialità trampolino mt 3 – Federazione Italiana Nuoto (Codice TU03).

I vincitori del concorso sono nominati allievi Agenti della Polizia di Stato e ammessi alla frequenza del corso di formazione.

REQUISITI CONCORSO ATLETI POLIZIA DI STATO

Possono partecipare al concorso per atleti delle Fiamme Oro indetto dalla Polizia di Stato 2024 i candidati in possesso dei requisiti di seguito riassunti:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

aver compiuto il 17esimo anno di età e non aver compiuto il 35esimo anno di età;

diploma di scuola secondaria di primo grado o equipollente;

o equipollente; possesso delle qualità di condotta previste dall’articolo 35, comma 6, del d.lgs. n.165/2001;

essere riconosciuti da parte del CONI o dalle Federazioni sportive nazionali atleta di interesse nazionale;

o dalle Federazioni sportive nazionali atleta di interesse nazionale; possesso di almeno uno dei titoli sportivi elencati nel bando (titoli sportivi certificati dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali) e acquisiti negli ultimi dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del bando;

elencati nel bando (titoli sportivi certificati dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali) e acquisiti negli ultimi dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del bando; possesso dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale all’espletamento dei compiti connessi alla qualifica.

Ricordiamo che una possibile causa di esclusione dal concorso è la presenza di tatuaggi e piercing. Per maggiori informazioni vi consigliamo di leggere l’approfondimento con le regole per i tatuaggi nei concorsi Militari e di Polizia.

Si rimanda alla lettura del bando integrale per conoscere le cause di esclusione dal concorso.

COME AVVIENE LA SELEZIONE

I candidati ammessi al concorso saranno convocati per essere sottoposti a:

accertamenti psico-fisici;

accertamenti attitudinali (per sapere in cosa consistono, come vengono valutati e per prepararsi al meglio è disponibile la guida sugli accertamenti attitudinali nei concorsi militari e di Polizia).

Successivamente, per coloro che risulteranno idonei a tutti gli accertamenti, è prevista la valutazione dei titoli.

La Commissione esaminatrice valuta esclusivamente i titoli sportivi certificati dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali ed acquisiti negli ultimi dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del bando.

Per tutti i dettagli relativi alla procedura selettiva, si rimanda alla lettura attenta del bando.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di ammissione al concorso Polizia di Stato per atleti 2024 deve essere compilata e presentata entro e non oltre il giorno 14 dicembre 2024 esclusivamente online, mediante la procedura telematica disponibile sul Portale concorsi della Polizia di Stato, presente in questa pagina.

I candidati dovranno accedere alla piattaforma mediante credenziali SPID o CIE.

Segnaliamo, inoltre, che i candidati dovranno possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale. Coloro che ne sono sprovvisti, possono crearne uno in soli 30 minuti comodamente da casa, tramite il servizio descritto in questo articolo.

Ricordiamo che per i candidati minorenni la domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata con le modalità sopra indicate da uno dei genitori, purché esercente la responsabilità genitoriale, o, in mancanza di questi ultimi, dal tutore del minore, intendendosi acquisito l’assenso alla sottoposizione ai prescritti accertamenti dell’idoneità psico-fisica e attitudinale.

Per maggiori dettagli relativi alla presentazione della domanda, si rimanda alla lettura del bando.

BANDO CONCORSO 33 ATLETI POLIZIA DI STATO 2024

Per tutti i dettagli sul concorso atleti Polizia di Stato 2024 vi invitiamo a scaricare e leggere attentamente il BANDO (Pdf 10 MB).

Per completezza informativa segnaliamo che l’avviso di selezione è stato pubblicato in questa sezione del sito web dell’Ente e in questa pagina del portale inPA.

SUCCESSIVE COMUNICAZIONI

I candidati saranno convocati per essere sottoposti all’accertamento dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale, in base al calendario che sarà pubblicato sul sito web istituzionale della Polizia di Stato il 18 dicembre 2024.

I candidati devono presentarsi ai suddetti accertamenti muniti della documentazione sanitaria indicata nel bando, a pena di esclusione.

Fatte salve le previste pubblicazioni sul Portale unico del reclutamento, tutte le comunicazioni, i provvedimenti e le disposizioni inerenti al presente bando di concorso sono pubblicate sul sito istituzionale della Polizia di Stato con valore di notifica ai candidati.

