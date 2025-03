Concorso Allievi Marescialli Esercito 2025 per 140 posti: Bando

BANDO CONCORSO ALLIEVI MARESCIALLI ESERCITO 2025

Per tutti i dettagli sul concorso per Allievi Marescialli dell’Esercito Italiano 2025 vi invitiamo a scaricare e leggere attentamente il BANDO (Pdf 2 MB).

Per completezza informativa segnaliamo che l’avviso di selezione è stato pubblicato in questa sezione del sito web dell’Ente e in questa pagina del portale inPA.

COME PRESENTARE LA DOMANDA

Le domande di partecipazione al concorso per allievi marescialli dell’Esercito 2025 devono essere trasmesse entro il 27 marzo 2025. Le domande vanno inviate solo via web, tramite il portale dei concorsi online del Ministero della Difesa raggiungibile da questa pagina.

Per usufruire dei servizi offerti dal portale, i concorrenti devono disporre di proprie credenziali SPID o della carta d’identità elettronica (CIE).

Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono dunque indicare i loro dati anagrafici, le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione, i titoli che danno luogo a riserva o preferenza a parità di punteggio, nonché il recapito (se ne sono in possesso, anche il proprio domicilio digitale) presso il quale intendono ricevere gli eventuali provvedimenti di esclusione

Infine segnaliamo che è sempre utile quando si partecipa a una selezione pubblica avere un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) in quanto gli Enti possono comunicare con i candidati anche tramite la PEC. Chi ne fosse sprovvisto può leggere in questo articolo come ottenerne uno in soli 30 minuti, da casa.

COME SI SVOLGE LA SELEZIONE

Il concorso dell’Esercito per Allievi Marescialli 2025 sarà così espletato:

prova per la verifica delle qualità culturali e intellettive. La prova si svolgerà, indicativamente, nel mese di aprile / maggio 2025, presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito (CSRNE) di Foligno.

prova per la verifica della conoscenza della lingua inglese. La prova si svolgerà nella medesima giornata di quella prevista per la prova precedente.

prove di verifica dell’efficienza fisica;

accertamento dell’idoneità attitudinale. Vi invitiamo, al riguardo, a scoprire in cosa consistono gli accertamenti attitudinali nei concorsi militari e di Polizia.

accertamento dell’idoneità psico–fisica;

tirocinio;

valutazione dei titoli di merito.

Per tutti i dettagli in merito allo svolgimento della selezione, si rimanda alla lettura del bando.

CONSIGLI E GRUPPO TELEGRAM

Per chiedere consigli, scambiarsi informazioni e restare aggiornati su tutti gli step del concorso per Allievi Marescialli dell’Esercito 2025 è disponibile questo gruppo Telegram, che permette anche di confrontarsi con altri candidati.

Inoltre nel gruppo vengono consigliati i manuali utili per la preparazione.

GRADUATORIA FINALE

La Commissione esaminatrice formerà la graduatoria finale di merito dei candidati idonei secondo l’ordine definito dalla somma aritmetica dei punteggi conseguiti nella prova per la verifica delle qualità culturali e intellettive, nella prova scritta di lingua inglese, nelle prove di verifica dell’efficienza fisica, nel tirocinio e nella valutazione dei titoli di merito.

Il Decreto di approvazione della graduatoria finale di merito del concorso sarà pubblicato nell’area pubblica del portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa, e dell’avvenuta pubblicazione verrà data notizia anche con avviso pubblicato nel portale InPA.

CORSO DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE

La Direzione Generale per il Personale Militare, subordinatamente alla possibilità di effettuare assunzioni in base alla normativa vigente, convocherà i vincitori presso la Scuola Sottufficiali dell’Esercito per la frequenza del corso di formazione e specializzazione, con apposita comunicazione nell’area privata del portale della difesa.

SUCCESSIVE COMUNICAZIONI

Tramite il proprio profilo nel portale è possibile accedere alla sezione dedicata alle comunicazioni, suddivisa in due aree: pubblica e privata. Nell’area pubblica, relativa alle comunicazioni di carattere collettivo, sono riportati, ad esempio, avvisi di modifica del bando, calendari di svolgimento delle prove concorsuali ed eventuali variazioni delle date. L’area privata contiene invece le comunicazioni di carattere personale.