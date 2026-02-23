Concorso Allievi Marescialli della Guardia di Finanza 2026 per 983 posti: Bando aperto anche a civili diplomati

È stato indetto il Concorso della Guardia di Finanza 2026 per la copertura di 983 posti per Allievi Marescialli al 98º corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della GdF – anno accademico 2026 / 2027.

La selezione è aperta a militari e a civili diplomati, ma anche a coloro che siano in grado di conseguire il diploma nell’anno scolastico 2025 / 2026.

Per presentare la domanda di ammissione c’è tempo fino al 23 marzo 2026.

Di seguito rendiamo disponibili tutte le informazioni utili sul concorso, il Gruppo Telegram e il bando da scaricare, spieghiamo anche come inviare la domanda di ammissione, i dettagli sulla ripartizione dei posti vacanti, i requisiti richiesti, le fasi della selezione pubblica.

POSTI CONCORSO GUARDIA DI FINANZA 2026 PER ALLIEVI MARESCIALLI

Il concorso Guardia di Finanza 2026 prevede il reclutamento di complessivi 983 allievi marescialli così suddivisi:

a) n. 923 sono destinati al contingente ordinario, di cui n. 8 sono riservati al coniuge e ai figli superstiti, o ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti;

b) n. 60 sono destinati al contingente di mare di cui:

n. 30 per la specializzazione “nocchiere abilitato al comando” (NAC);

n. 10 per la specializzazione “nocchiere” (NCH);

n. 16 per la specializzazione “tecnico di macchine” (TDM);

n. 4 per la specializzazione “tecnico dei sistemi di comunicazione e scoperta” (TSC).

Si specifica che, dei 16 posti disponibili per il contingente di mare – specializzazione “tecnico di macchine”, n. 8 sono riservati ai militari del Corpo che abbiano frequentato, con esito favorevole, il corso per “motorista navale” presso la Scuola Nautica della Guardia di finanza, se giudicati meritevoli dalle Autorità di cui all’articolo 2, comma 4, sulla base dei requisiti di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.

Segnaliamo che è possibile concorrere per uno solo dei predetti contingenti e specializzazioni.

REQUISITI RICHIESTI CONCORSO GDF 2026

Il concorso è aperto amilitari e civili in possesso dei seguenti requisiti:

1) Appartenenti al ruolo sovrintendenti e al ruolo appuntati e finanzieri, gli allievi finanzieri nonché gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata che abbiano completato 18 mesi di servizio, del Corpo della guardia di finanza che:

non abbiano superato il giorno del compimento del 35º anno di età , alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda ;

, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda ; non abbiano demeritato durante il servizio prestato;

durante il servizio prestato; se in servizio permanente, non siano stati dichiarati non idonei all’avanzamento al grado superiore, o se dichiarati non idonei al grado superiore, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneità;

non idonei all’avanzamento al grado superiore, o se dichiarati non idonei al grado superiore, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneità; non risultino imputati o condannati o non abbiano ottenuto l’applicazione della pena per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;

o non abbiano ottenuto l’applicazione della pena per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione; non siano sottoposti a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l’irrogazione di una sanzione più grave della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;

disciplinare di corpo da cui possa derivare l’irrogazione di una sanzione più grave della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale; non siano sospesi dal servizio o dall’impiego o in aspettativa;

dal servizio o dall’impiego o in aspettativa; non siano già stati rinviati dal corso allievi marescialli, o da corsi equipollenti, della Guardia di finanza.

2) Cittadini italiani che:

abbiano compiuto il 17° anno di età e non abbiano superato il giorno di compimento del 26° anno di età, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda ;

di età, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda ; se minorenni , abbiano il consenso dei genitori o del genitore esercente in via esclusiva la potestà o del tutore per contrarre l’arruolamento volontario nella Guardia di finanza;

, abbiano il consenso dei genitori o del genitore esercente in via esclusiva la potestà o del tutore per contrarre l’arruolamento volontario nella Guardia di finanza; godimento dei diritti civili e politici;

non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni come indicato sul bando;

dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni come indicato sul bando; non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza o abbiano rinunciato a tale status;

a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza o abbiano rinunciato a tale status; non siano stati dimessi da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia;

da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia; alla data dell’effettivo incorporamento , non siano imputati, non siano stati condannati né abbiano ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;

, non siano imputati, non siano stati condannati né abbiano ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione; non si trovino in situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato di ispettore della Guardia di finanza;

con l’acquisizione o la conservazione dello stato di ispettore della Guardia di finanza; siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

dei requisiti di cui all’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; non siano già stati rinviati dal corso allievi marescialli, o da corsi equipollenti, della Guardia di finanza.

Tutti i candidati devono possedere, inoltre, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione a corsi di laurea previsti dalle Università statali o legalmente riconosciute.

Possono candidarsi anche quanti, pur sprovvisti di diploma alla data di scadenza per la presentazione delle domande, lo conseguano nell’anno scolastico 2025/2026.

Ricordiamo infine che una possibile causa di esclusione dal concorso è la presenza di tatuaggi e piercing. Per maggiori informazioni vi consigliamo di leggere l’approfondimento con le regole per i tatuaggi nei concorsi Militari e di Polizia.

COME AVVIENE LA SELEZIONE

La selezione sarà espletata attraverso le seguenti fasi:

prova scritta di preselezione, consistente in questionario a risposta multipla di cultura generale;

prova scritta di cultura generale;

prova di efficienza fisica;

accertamento dell’idoneità psico-fisica;

accertamento dell’idoneità attitudinale;

prova orale;

prova facoltativa di conoscenza di una lingua straniera;

valutazione dei titoli.

PROVA SCRITTA DI PRESELEZIONE

La prova di preselezione si svolgerà il 13 aprile 2026 e consisterà nella somministrazione di un questionario composto da n. 100 domande a risposta multipla di cui:

n. 35 volte ad accertare le abilità logico-matematiche;

n. 25 volte ad accertare le abilità linguistiche e la conoscenza orto-grammaticale e sintattica della lingua italiana;

n. 20 vertenti su argomenti di storia ed educazione civica (n. 10 per ogni disciplina);

n. 20 volte ad accertare la conoscenza della lingua inglese e dell’informatica (n. 10 per ogni disciplina).

PROVA SCRITTA DI CULTURA GENERALE

I candidati ammessi alla prova scritta di cultura generale, senza attendere alcuna convocazione, dovranno presentarsi alle ore 8.00 del giorno 5 maggio 2026, nella sede che sarà resa nota con avviso pubblico.

La prova scritta, della durata di sei ore, consiste nello svolgimento di una prova di composizione italiana unica per tutti i candidati, adeguata ai programmi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

PROVE DI EFFICIENZA FISICA

I candidati risultati idonei alla prova scritta di cultura generale saranno sottoposti alle seguenti prove di efficienza fisica:

per il contingente ordinario:

– prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m e piegamenti sulle braccia;

– prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m e prova di nuoto 25 m stile libero;

– prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m e piegamenti sulle braccia; – prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m e prova di nuoto 25 m stile libero; per il contingente di mare:

– prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m e nuoto 25 m stile libero;

– prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m e piegamenti sulle braccia.

ACCERTAMENTO DELL’IDONEITÀ PSICO-FISICA

La Sottocommissione accerterà l’idoneità psico-fisica nei confronti dei candidati non appartenenti al Corpo idonei alle prove di efficienza fisica in ragione delle condizioni in cui si trovano al momento della visita medica di primo accertamento effettuata presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 – Roma/Lido di Ostia.

Ai fini dell’accertamento dell’idoneità psico-fisica saranno effettuati i seguenti esami e visite:

visita medica generale;

esami delle urine ed ematochimici;

visita neurologica;

visita cardiologica con elettrocardiogramma;

visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.

Per ulteriori dettagli e per sapere quale documentazione produrre in sede di accertamento dell’idoneità psico-fisica si rimanda alla lettura del bando.

ACCERTAMENTO DELL’IDONEITÀ ATTITUDINALE

L’accertamento dell’idoneità attitudinale è finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito.

L’accertamento prevede:

uno o più test attitudinali, per valutare le capacità di ragionamento;

uno o più test di personalità per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato;

uno o più questionari biografici e/o motivazionali;

un colloquio attitudinale alla luce delle risultanze dei predetti test e questionari;

un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.

Per sapere in cosa consistono, come vengono valutati e per prepararsi al meglio è disponibile la guida sugli accertamenti attitudinali nei concorsi militari e di Polizia.

PROVA ORALE

La prova sarà articolata in:

un esame di storia ed educazione civica (durata massima 15 minuti);

un esame di geografia (durata massima 15 minuti);

un esame di matematica (durata massima 15 minuti).

PROVA FACOLTATIVA DI CONOSCENZA DI UNA LINGUA STRANIERA

I candidati che ne hanno fatto richiesta nella domanda di partecipazione e hanno conseguito l’idoneità nella prova orale sosterranno la prova facoltativa di conoscenza della lingua straniera prescelta secondo le modalità indicate nell’allegato 8 del bando. La difficoltà della suddetta prova è parametrata a un livello di conoscenza della lingua straniera pari a B2.

VALUTAZIONE DEI TITOLI

I titoli sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se gli stessi, oppure la certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalità di cui all’articolo 6, comma 4 del bando.

BANDO CONCORSO GUARDIA DI FINANZA 2026 Per tutti i dettagli sul concorso concorso allievi marescialli Guardia di Finanza 2026 vi invitiamo a scaricare e leggere attentamente il BANDO (Pdf 1 Mb). COME PRESENTARE LA DOMANDA La domanda di ammissione al concorso della Guardia di Finanza 2026 per Allievi marescialli deve essere presentata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile su questo portale, attenendosi alle istruzioni del sistema automatizzato. Il termine per l’invio delle istanze online è stabilito al giorno 23 marzo 2026 alle ore 12.00. Per accedere alla piattaforma è necessario autenticarsi mediante SPID o CIE. Laddove richiesto in sede di svolgimento di ciascuna prova concorsuale, i concorrenti dovranno fornire il numero identificativo dell’istanza (“ID istanza”) reperibile mediante la funzione “visualizza istanza” presente nella propria area riservata del portale e comunicato sulla propria casella di posta elettronica certificata (PEC). In alternativa, i candidati dovranno esibire – in formato digitale o cartaceo – il relativo QR-code disponibile sull’APP Mobile “GdF Concorsi” e sull’istanza. Chi non ha una PEC può leggere in questa pagina come attivarne una immediatamente, online, anche da smartphone. FOTO E FONTE TICONSIGLIO.COM