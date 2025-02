Concorso Allievi Marescialli Aeronautica 2025 per 300 posti: Bando

Il Ministero della Difesa ha indetto il concorso dell’Aeronautica nel 2025 per l’ammissione al 28° corso biennale (2025 – 2027) di 300 Allievi Marescialli.

Possono partecipare alla selezione diplomati o chi conseguirà il diploma entro l’anno solare in cui è bandito il concorso.

La procedura è rivolta sia a civili che a militari.

È possibile candidarsi fino al 15 marzo 2025.

Di seguito presentiamo in modo chiaro e dettagliato quali sono i requisiti richiesti, come si svolge la selezione, il gruppo di studio, come presentare la domanda di partecipazione e rendiamo disponibile il bando pubblico da scaricare e consultare.

POSTI CONCORSO ALLIEVI MARESCIALLI AERONAUTICA 2025

I 300 posti del concorso per Allievi Marescialli dell’Aeronautica nel 2025 sono ripartiti come segue:

56 posti per la Categoria / Supporto Specialità / Manutenzione Aeromobili, iter previsto post immissione in F.A. – Laurea in Ingegneria Industriale, curriculum Scienze e Tecniche della Manutenzione Aeronautica;

14 posti per la Categoria / Supporto Specialità / Manutenzione Aeromobili, iter previsto post immissione in F.A. – Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali, curriculum Scienze e Tecniche delle Professioni Aeronautiche;

30 posti per la Categoria / Supporto Specialità / Tecnologie Elettroniche Avanzate, iter previsto post immissione in F.A. – Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali, curriculum Scienze e Tecniche delle Professioni Aeronautiche;

61 posti per la Categoria / Operazioni Specialità / Controllo Spazio Aereo e Meteorologia, iter previsto post immissione in F.A. – Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali, curriculum Scienze e Tecniche delle Professioni Aeronautiche;

52 posti per la Categoria/Supporto Specialità / Servizi di Amministrazione, iter previsto post immissione in F.A. – Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali, curriculum Scienze e Tecniche delle Professioni Aeronautiche;

25 posti per la Categoria/Operazioni Specialità / Operatore di Bordo, iter previsto post immissione in F.A. – Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali, curriculum Scienze e Tecniche delle Professioni Aeronautiche;

12 posti per la Categoria / Operazioni Specialità/Informazioni e Operazioni Cibernetiche, iter previsto post immissione in F.A. – Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali, curriculum Scienze e Tecniche delle Professioni Aeronautiche;

50 posti per la Categoria / Supporto Specialità / Servizi Tecnici, iter previsto post immissione in F.A. – Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali, curriculum Scienze e Tecniche delle Professioni Aeronautiche.

Il candidato deve dichiarare, all’atto della domanda, per quale Categoria / Specialità vuole concorrere (una sola).

REQUISITI RICHIESTI

Possono candidarsi al concorso per Allievi Marescialli coloro che possiedono i requisiti sotto elencati:

essere cittadini italiani;

aver conseguito o essere in grado di conseguire entro l’anno solare in cui è bandito il concorso un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato dal corso annuale, previsto per l’ammissione ai corsi universitari, nonché diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per l’iscrizione ai corsi di laurea;

di durata quinquennale o quadriennale integrato dal corso annuale, previsto per l’ammissione ai corsi universitari, nonché diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per l’iscrizione ai corsi di laurea; godere dei diritti civili e politici;

aver compiuto il 17° anno di età e non aver superato il giorno di compimento del 26° anno di età. Coloro che hanno già prestato servizio militare volontario possono partecipare al concorso se non hanno superato il giorno di compimento del 28° anno di età, qualunque grado rivestano;

Coloro che hanno già prestato servizio militare volontario possono partecipare al concorso se non hanno superato il giorno di compimento del 28° anno di età, qualunque grado rivestano; avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale o del tutore a contrarre l’arruolamento volontario nelle Forze Armate;

essere riconosciuti in possesso dell’idoneità psico – fisica e attitudinale al servizio militare incondizionato;

al servizio militare incondizionato; non essere stati destituiti, licenziati, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione;

dall’impiego in una pubblica amministrazione; non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, o non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, o non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; aver tenuto condotta incensurabile, desumibile dall’informativa rilasciata dai Comandi / Stazioni dell’Arma dei Carabinieri;

desumibile dall’informativa rilasciata dai Comandi / Stazioni dell’Arma dei Carabinieri; se militare, non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché l’imputato non lo ha commesso;

avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché l’imputato non lo ha commesso; non essere sottoposti a misure di prevenzione;

non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.

Si rinvia alla lettura del bando integrale per conoscere ulteriori dettagli, come ad esempio i requisiti richiesti ai candidati militati e le riserve di posti previste.

Ricordiamo, infine, che una possibile causa di esclusione dal concorso è la presenza di tatuaggi e piercing. Per ulteriori dettagli in merito, suggeriamo di leggere l’approfondimento con le regole per i tatuaggi nei concorsi Militari e di Polizia.

COME SI PRESENTA LA DOMANDA

La procedura per presentare la domanda di ammissione è gestita mediante il portale dei concorsi online del Ministero della Difesa. Le candidature devono pervenire mediante detto portale entro il 15 marzo 2025.

Per usufruire dei servizi offerti dal sito occorre possedere credenziali (SPID) oppure la carta d’identità elettronica (CIE).

Dopo aver effettuato l’accesso al proprio profilo sul portale, i candidati devono selezionare il bando al quale intendono partecipare e poi sono tenuti a compilare e inviare la domanda di ammissione entro i termini predetti.

Quando si partecipa a una selezione pubblica è sempre utile avere un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), in quanto gli Enti possono comunicare con i concorrenti anche tramite la PEC.

