Concorso Allievi Carabinieri per 15 atleti con licenza media: Bando 2026

È stato indetto il concorso pubblico per il reclutamento di 15 Allievi Carabinieri in qualità di atleti, per le esigenze del Centro Sportivo dell’Arma.

Le discipline e le specialità sportive dei posti da ricoprire sono varie.

Gli Allievi Carabinieri atleti svolgono attività sportiva agonistica rappresentando l’Arma dei Carabinieri nelle competizioni nazionali e internazionali, affiancando all’attività sportiva anche la formazione e i compiti istituzionali previsti dal ruolo.

Il titolo di studio richiesto per accedere alla selezione pubblica è il diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media).

È possibile inviare la domanda di partecipazione entro il 18 giugno 2026.

Di seguito presentiamo in modo chiaro e dettagliato quali sono i requisiti richiesti, come si svolge la selezione, come presentare la domanda di partecipazione e rendiamo disponibile il bando pubblico da scaricare e consultare.

CONCORSO ATLETI ALLIEVI CARABINIERI 2026 – 15 POSTI

È indetto un concorso pubblico per il reclutamento di 15 carabinieri in ferma quadriennale, in qualità di atleti, per il Centro Sportivo dell’Arma dei Carabinieri.

La selezione è riservata ad atleti di interesse nazionale riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o dalle Federazioni Sportive Nazionali affiliate al medesimo comitato, ripartiti nelle discipline / specialità di seguito indicate:

SPORT INVERNALI – (F.I.S.I. – Federazione Italiana Sport Invernali)

n. 1 atleta di sesso maschile nella disciplina “SCI ALPINO”, specialità “SLALOM SPECIALE”;



n. 1 atleta di sesso maschile nella disciplina “SCI ALPINO”, specialità “SLALOM GIGANTE”;



n. 1 atleta di sesso femminile nella disciplina specialità “SCI ALPINO”;



n. 1 atleta di sesso femminile nella disciplina “FREESTYLE”, specialità “BIG AIR E SLOPESTYLE”;



n. 2 atleti di sesso maschile nella disciplina “BIATHLON”;



n. 1 atleta di sesso maschile nella disciplina “BIATHLON”, specialità “SPRINT 10 KM”;



n. 2 atlete di sesso femminile nella disciplina “SCI DI FONDO”, specialità “INDIVDUALE TECNICA CLASSICA” e “INDIVIDUALE TECNICA LIBERA”;



n. 1 atleta di sesso maschile nella disciplina “SALTO CON GLI SCI”.

SPORT INVERNALI – (F.I.S.G. – Federazione Italiana Sport del Ghiaccio):

n. 1 atleta di sesso maschile nella disciplina “SHORT TRACK”.

ATLETICA – (F.I.D.A.L. – Federazione Italiana di Atletica Leggera):

n. 1 atleta di sesso femminile nella specialità “5000 MT”;



n. 2 atleti di sesso maschile nella specialità “400 MT”;



n. 1 atleta di sesso maschile nella specialità “60 MT OSTACOLI – 110 MT OSTACOLI”.

L’Arma dei Carabinieri investe molto nello sport di alto livello non solo come strumento di prestigio istituzionale, ma anche come percorso professionale per giovani atleti già inseriti nel circuito nazionale.

La forte specializzazione dei profili richiesti mostra una strategia mirata a rafforzare discipline olimpiche e ad alta competitività, soprattutto negli sport invernali, dove i gruppi sportivi militari rappresentano da anni un punto di riferimento fondamentale per la crescita e la continuità della carriera agonistica italiana.

REQUISITI RICHIESTI

Al concorso possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti di seguito riassunti:

aver compiuto i 17 anni e non aver superato il giorno di compimento del 24° anno (per coloro che abbiano completato almeno dodici mesi di servizio militare, il limite massimo d’età è elevato a 25 anni; per i candidati della disciplina atletica, nelle specialità “5000 mt.” femminile e “400 mt.” maschile, il limite di età è elevato a 35 anni;);

(per coloro che abbiano completato almeno dodici mesi di servizio militare, il limite massimo d’età è elevato a 25 anni; per i candidati della disciplina atletica, nelle specialità “5000 mt.” femminile e “400 mt.” maschile, il limite di età è elevato a 35 anni;); Diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media);

aver conseguito, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e la data di scadenza della presentazione delle domande, risultati agonistici di livello almeno nazionale certificati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali affiliate al CONI nella disciplina / specialità per la quale si intende concorrere. Per i titoli di manifestazioni con cadenza pluriennale (Olimpiadi, Mondiali, Europei, Giochi del Mediterraneo, Universiadi), oltre a quelli acquisiti nel suddetto periodo temporale, sono valutabili anche quelli acquisiti antecedentemente al 1° gennaio 2025 se relativi all’ultima edizione della manifestazione pluriennale effettuata prima della scadenza del termine della presentazione della domanda;

certificati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali affiliate al CONI nella disciplina / specialità per la quale si intende concorrere. Per i titoli di manifestazioni con cadenza pluriennale (Olimpiadi, Mondiali, Europei, Giochi del Mediterraneo, Universiadi), oltre a quelli acquisiti nel suddetto periodo temporale, sono valutabili anche quelli acquisiti antecedentemente al 1° gennaio 2025 se relativi all’ultima edizione della manifestazione pluriennale effettuata prima della scadenza del termine della presentazione della domanda; essere riconosciuti “atleta di interesse nazionale”, dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e/o dalle Federazioni Sportive Nazionali affiliate al Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e/o dalle Federazioni Sportive Nazionali affiliate al Comitato Olimpico Nazionale Italiano; avere, se minori, il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna o con il beneficio della non menzione;

non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

aver tenuto condotta incensurabile;

non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione;

non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

se militari, nel caso di procedimento penale per delitti non colposi, precedentemente instaurato nei loro confronti e non concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione, non siano sottoposti a conseguente procedimento disciplinare in corso di definizione.

Riepilogando possiamo dire che i requisiti principali di questa selezione figurano il possesso della licenza media e il riconoscimento come atleta di interesse nazionale da parte del CONI o delle federazioni affiliate. È inoltre richiesto il conseguimento di risultati agonistici di livello almeno nazionale, nella disciplina sportiva per cui si presenta domanda.

Ricordiamo infine che una possibile causa di esclusione dal concorso è la presenza di tatuaggi e piercing. Per ulteriori dettagli in merito, vi suggeriamo di leggere l’approfondimento con le regole per i tatuaggi nei concorsi Militari e di Polizia.

COME AVVIENE LA SELEZIONE

l concorso prevede l’espletamento delle seguenti fasi:

accertamenti per la verifica dell’idoneità psico – fisica;

accertamenti attitudinali;

valutazione dei titoli.

ACCERTAMENTI PSICO – FISICI

I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso per mancanza dei requisiti di partecipazione saranno convocati presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri per essere sottoposti ad accertamenti psico – fisici, per la verifica dell’idoneità psico – fisica al servizio militare quale Carabiniere atleta.

La commissione valuterà le risultanze della visita medica generale e degli accertamenti specialistici e di laboratorio indicati nel bando.

ACCERTAMENTI ATTITUDINALI

Al termine degli accertamenti psico – fisici, i candidati giudicati idonei saranno sottoposti agli accertamenti attitudinali.

Gli accertamenti attitudinali si svolgono attraverso un’indagine conoscitiva e valutativa sulla struttura motivazionale, sui comportamenti tipo, sulle capacità interpersonali e sulle caratteristiche attitudinali dei candidati.

Gli accertamenti attitudinali hanno lo scopo di individuare le capacità e le potenzialità del candidato, in rapporto al ruolo da ricoprire ed alle responsabilità da esso discendenti, ovvero di rilevare le caratteristiche necessarie ad affrontare con esito positivo il previsto corso formativo e, successivamente, per svolgere le funzioni ed assolvere alle responsabilità proprie del ruolo per cui si concorre.

Per informazioni sulle prove attitudinali vi consigliamo di leggere la guida sugli accertamenti attitudinali dei concorsi militari.

COME PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda di partecipazione al concorso dell’Arma dei Carabinieri per atleti deve essere presentata entro il 18 giugno 2026 esclusivamente online, tramite procedura disponibile nell’area concorsi del sito ufficiale dell’Arma dei Carabinieri raggiungibile a questa pagina.

Per la partecipazione al concorso è necessario avere un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Chi non ha una PEC può leggere in questa pagina come attivarne una immediatamente, online, anche da smartphone.

Si segnala che, per accedere alla selezione, è necessario essere muniti di SPID oppure di CIE.

Il candidato dovrà compilare tutti i campi presenti seguendo i passaggi indicati dalla procedura.

Per i dettagli sui documenti richiesti vi rimandiamo alla lettura del bando che rendiamo disponibile di seguito.

CORSO DI FORMAZIONE

I vincitori dovranno presentarsi presso la Scuola Allievi Carabinieri che sarà successivamente individuata, per la frequenza del corso di formazione, secondo quanto previsto dal Regolamento per le Scuole Allievi Carabinieri e le modalità stabilite dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

NOMINA A CARABINIERE ATLETA

Gli arruolati, previo superamento degli esami finali del corso, conseguiranno la nomina a Carabiniere e saranno immessi, secondo l’ordine della graduatoria finale, nel ruolo Appuntati e Carabinieri, con determinazione del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri o di autorità da questi delegata.

Al termine del corso saranno destinati al Centro Sportivo Carabinieri, in qualità di “atleta” presso le Sezioni di riferimento.

BANDO CONCORSO ATLETI ALLIEVI CARABINIERI 2026

Per tutti i dettagli sul concorso per 15 Allievi Carabinieri Centro Sportivo dell’Arma vi invitiamo a scaricare e leggere attentamente il BANDO (Pdf 351 KB).

Per completezza informativa segnaliamo che l’avviso di selezione è stato pubblicato in questa sezione del sito web dell’Arma e in questa pagina del portale inPA.

SUCCESSIVE COMUNICAZIONI

Il calendario di convocazione dei candidati sarà pubblicato nel sito internet dell’Arma dei Carabinieri. Resta a carico di ogni candidato l’onere di verificare la data di convocazione, la pubblicazione di eventuali rinvii o variazioni del calendario.

La graduatoria degli idonei sarà formata in base alla ripartizione dei posti per discipline/specialità. La graduatoria finale di merito sarà resa disponibile nel sito web dei Carabinieri e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nel Portale inPA.

ALTRI CONCORSI E AGGIORNAMENTI

Vi invitiamo a consultare la pagina dei concorsi pubblici, che è costantemente aggiornata con i nuovi bandi indetti. Potete anche conoscere i prossimi concorsi in uscita per scoprire quali bandi verranno pubblicati nei prossimi mesi e prepararvi per tempo.

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