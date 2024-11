Concorso Aeronautica Militare 2025 per 1050 Volontari (VFI) con licenza media: Bando

È stato indetto il concorso dell’Aeronautica Militare volto al reclutamento di 1050 volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) per il 2025.

In particolare, la procedura concorsuale prevede la selezione di 1000 “ordinari” per categorie varie che saranno assegnate dalla Forza Armata e di 50 risorse per il settore d’impiego “COMOS (STOS/Incursori)”.

Per poter partecipare al concorso è richiesto il possesso della licenza media. La selezione è aperta ai civili.

Partecipare a questo concorso significa avere la possibilità di inserirsi nelle Forze Armate e di crescere professionalmente. Ci sono infatti molti percorsi di carriera e possibilità di avanzamento e di grado, in base alle competenze e all’esperienza acquisita.

Per partecipare al concorso per VFI nell’Aeronautica militare c’è tempo fino al giorno 23 novembre 2024.

Di seguito presentiamo in modo chiaro e dettagliato quali sono i requisiti richiesti, come si svolge la selezione, come presentare la domanda di partecipazione, il gruppo Telegram e rendiamo disponibile il bando pubblico da scaricare e consultare.

Il Ministero della Difesa, Direzione generale per il personale militare, ha decretato che per il 2025 è indetto il reclutamento nell’Aeronautica Militare di 1.050 volontari in ferma prefissata iniziale (VFI), di cui:

n. 1000 “ordinari” per categorie varie che saranno assegnate dalla Forza Armata;



che saranno assegnate dalla Forza Armata; n. 50 risorse per il settore d’impiego “COMOS (STOS/Incursori)”.

Il reclutamento prevede due distinti blocchi di incorporamenti, così suddivisi:

1° incorporamento , previsto indicativamente nel mese di maggio 2025, per i primi 525 candidati idonei utilmente classificati nella graduatoria di merito “VFI ordinari”;



, previsto indicativamente nel mese di maggio 2025, per i primi 525 candidati idonei utilmente classificati nella graduatoria di merito “VFI ordinari”; 2° incorporamento, previsto indicativamente nel mese di settembre / ottobre 2025, per i successivi 475 candidati idonei utilmente classificati nella graduatoria di merito “VFI ordinari” e 50 per il settore d’impiego “COMOS (STOS/Incursori).

I candidati che intendano concorrere per il settore d’impiego “VFI COMOS (STOS/Incursori)” possono esprimere tale gradimento in sede di presentazione della domanda, accettando di sottoporsi alle selezioni comuni per il rilascio dell’idoneità quale “VFI ordinario” e proseguendo l’iter selettivo specifico previsto per il settore “COMOS (STOS/Incursori)”.

REQUISITI RICHIESTI

Per poter partecipare al concorso dell’Aeronautica Militare le persone in possesso dei seguenti requisiti:

aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore);

(ex scuola media inferiore); cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 24° anno di età;

non essere stati condannati per delitti non colposi come specificato sul bando;

per delitti non colposi come specificato sul bando; non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda, per inidoneità psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base;

dall’impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda, per inidoneità psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base; non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

aver tenuto condotta incensurabile , desumibile dall’informativa rilasciata dai Comandi / Stazioni dell’Arma dei Carabinieri;

, desumibile dall’informativa rilasciata dai Comandi / Stazioni dell’Arma dei Carabinieri; non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; idoneità fisio-psico-attitudinale per il reclutamento nelle Forze Armate in qualità di Volontario in servizio permanente;

per il reclutamento nelle Forze Armate in qualità di Volontario in servizio permanente; esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;

per l’abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; non essere in servizio quali volontari nelle Forze Armate.

Chi intende concorrere per il settore d’impiego “COMOS (STOS/Incursori)” deve essere, inoltre, in possesso dell’idoneità psico-fisica e attitudinale specifica prevista, per tale settore d’impiego, dalla normativa vigente.

Ricordiamo anche che una possibile causa di esclusione dal concorso è la presenza di tatuaggi e piercing. Per maggiori informazioni vi consigliamo di leggere l’approfondimento con le regole per i tatuaggi nei concorsi Militari e di Polizia.

COME PRESENTARE LA DOMANDA

Per partecipare al concorso gli interessati devono presentare la domanda esclusivamente via web collegandosi a questa pagina del Portale del Ministero della Difesa, entro il giorno 23 novembre 2024.

I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul Portale, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on–line la domanda.

Per usufruire dei servizi offerti dal Portale è necessario possedere credenziali rilasciate da un gestore di identità digitale nell’ambito dello SPID, CIE, CNS.

E’ sempre utile quando si partecipa a una selezione pubblica avere un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) in quanto gli Enti possono comunicare con i candidati anche tramite la PEC. Chi ne fosse sprovvisto può leggere questa pagina come ottenerne uno in soli 30 minuti, da casa.

BANDO CONCORSO AERONAUTICA MILITARE 2025 VFI

Per tutti i dettagli sul concorso dell’Aeronautica Militare 2025 per VFI vi invitiamo a scaricare e leggere attentamente il BANDO (Pdf 1000 KB).

Per completezza informativa segnaliamo che l’avviso di selezione è stato pubblicato in questa pagina del sito web dell’Ente. Inoltre, è stata data notizia dell’indizione del concorso anche sul Portale del reclutamento inPA, in questa pagina.

RISERVE DI POSTI

Il 10% dei posti disponibili è riservato alle seguenti categorie:

diplomati presso le Scuole Militari;

assistiti dell’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari di Carriera dell’Esercito;

assistiti dell’Istituto Andrea Doria, per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina Militare;

assistiti dell’Opera Nazionale Figli degli Aviatori;

assistiti dell’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri;

figli di militari deceduti in servizio.

COME SI SVOLGE LA SELEZIONE

Il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi generali:

inoltro delle domande;

valutazione dei titoli di merito e formazione delle graduatorie;

approvazione delle graduatorie da parte della DGPM;

convocazione dei candidati collocati in posizione utile nella citate graduatorie per l’espletamento delle fasi selettive.

Le fasi selettive seguiranno il seguente iter:

convocazione dei primi 5.000 candidati compresi nella graduatoria per il settore d’impiego “VFI ordinari” e dei primi 2.500 candidati compresi nella graduatoria provvisoria per il settore d’impiego “COMOS (STOS/Incursori).

invio dei candidati idonei al test di efficienza intellettiva presso il Centro Aeromedico Psicofisiologico di Bari Palese per l’effettuazione degli accertamenti psico-fisici finalizzati alla determinazione dell’idoneità/inidoneità quale “VFI ordinari”;



presso il Centro Aeromedico Psicofisiologico di Bari Palese per l’effettuazione degli accertamenti psico-fisici finalizzati alla determinazione dell’idoneità/inidoneità quale “VFI ordinari”; svolgimento delle prove di efficienza fisica e accertamenti attitudinali presso la SVAM di tutti i candidati idonei alla precedente fase sanitaria “VFI ordinari” e “COMOS (STOS/Incursori)”, che saranno utili per la determinazione della graduatoria definitiva ;



presso la SVAM di tutti i candidati idonei alla precedente fase sanitaria “VFI ordinari” e “COMOS (STOS/Incursori)”, che saranno utili per la ; invio presso il 17° Stormo di Furbara o presso il Comando Aeroporto/Centro Storiografico e Sportivo di Vigna di Valle o presso la Scuola Marescialli di Viterbo dei primi 400 candidati della graduatoria provvisoria per il settore d’impiego “COMOS (STOS/Incursori)” già risultati idonei quali “VFI ordinario”, per l’effettuazione delle prove attitudinali e prove di efficienza fisica specifiche per il settore d’impiego “COMOS (STOS/Incursori)”;



specifiche per il settore d’impiego “COMOS (STOS/Incursori)”; invio presso l’Istituto di Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica Militare di Roma dei candidati risultati idonei per essere sottoposti agli accertamenti medici specifici per il settore d’impiego “COMOS (STOS/Incursori)”;



per il settore d’impiego “COMOS (STOS/Incursori)”; formazione delle graduatorie di merito per ciascuno dei settori d’impiego.

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a leggere l’approfondimento sugli accertamenti attitudinali per comprendere come si svolge questa prova.

Per quanto concerne le modalità di svolgimento delle prove, si rimanda alle indicazioni presenti nel bando.

