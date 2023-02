Concorso Aeronautica Militare 2023 per 775 VFI

È stato indetto il concorso Aeronautica Militare 2023 finalizzato al reclutamento di 775 Volontari in ferma prefissata iniziale (VFI).

La selezione pubblica è aperta anche a civili in possesso della licenza di scuola media e i candidati selezionati saranno inseriti in due diversi incorporamenti.

Il termine per l’invio della domanda di ammissione è il 28 marzo 2023. Vediamo insieme in modo chiaro e dettagliato le informazioni utili sul concorso, il bando da scaricare, i requisiti richiesti, come avviene la selezione e come candidarsi.

CONCORSO AERONAUTICA MILITARE 2023 PER 775 VOLONTARI VFI

Il Ministero della Difesa ha dunque indetto per il 2023 il concorso finalizzato a reclutare per l’Aeronautica Militare 775 Volontari in ferma prefissata iniziale (VFI).

Il reclutamento prevede due distinti incorporamenti, così suddivisi:

1° incorporamento, previsto indicativamente nel mese di agosto/settembre 2023, per i primi 388 candidati idonei utilmente classificati nella graduatoria di merito “VFI ordinari”;

2° incorporamento, previsto indicativamente nel mese di ottobre/novembre 2023, per i successivi 337 candidati idonei utilmente classificati nella graduatoria di merito “VFI ordinari” e 50 per il settore d’impiego “COMOS (STOS/Incursori)”.

BANDO CONCORSO DA SCARICARE

Tutti gli interessati al concorso dell’Aeronautica Militare 2023 per il reclutamento di Volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) sono invitati a scaricare e leggere attentamente il BANDO (Pdf 1.017 Kb) della selezione, pubblicato insieme ai relativi allegati sul sito del Ministero della Difesa nella sezione dedicata ai concorsi e sul portale del Reclutamento della Pubblica Amministrazione inPA.

COME PRESENTARE LA DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di partecipazione al concorso VFI Aeronautica Militare 2023 dovrà essere presentata a partire dal 27 febbraio 2023 e fino al 28 marzo 2023 (per i nati dal 28 marzo 1999 al 28 marzo 2005, estremi compresi) tramite procedura telematica, disponibile a questa pagina. Da qui è necessario autenticarsi mediante SPID o CIE e scegliere il concorso di proprio interesse, per poi procedere alla compilazione del form online.

Di seguito presentiamo tutti i dettagli sui posti disponibili, requisiti, modalità di selezione e ogni altra informazione utile.

POSTI DISPONIBILI

Il concorso per volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) prevede il reclutamento di 775 unità, tra cui:

725 “ordinari” per categorie varie che saranno assegnate dalla Forza Armata;

50 per il settore d’impiego “COMOS (STOS/Incursori)”.

In fase di domanda gli aspiranti volontari dovranno specificare per quale settore d’impiego intendono candidarsi.

Si specifica inoltre che Il 10% dei posti disponibili è riservato alle seguenti categorie: diplomati presso le Scuole Militari; assistiti dell’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari di Carriera dell’Esercito; assistiti dell’Istituto Andrea Doria, per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina Militare; assistiti dell’Opera Nazionale Figli degli Aviatori; assistiti dell’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri; figli di militari deceduti in servizio. In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari, i relativi posti saranno devoluti agli altri concorrenti idonei, secondo l’ordine di graduatoria.

REQUISITI

Possono partecipare al concorso concorso Aeronautica Militare 2023 per il reclutamento di VFI i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 24° anno di età;

non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda, per inidoneità psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base di cui all’articolo 957, comma 1, lettera e-bis del Codice dell’Ordinamento Militare;

aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore). L’ammissione dei candidati che hanno conseguito un titolo di studio all’estero è subordinata all’equipollenza del titolo stesso rilasciata da un qualsiasi ufficio scolastico regionale o provinciale, con riportato il giudizio sintetico (ottimo, distinto, buono, sufficiente) o la votazione;

non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

aver tenuto condotta incensurabile;

non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

idoneità fisio-psico-attitudinale per il reclutamento nelle Forze Armate in qualità di Volontario in servizio permanente, conformemente alla normativa vigente alla data di pubblicazione del presente bando sul portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa e sul portale unico del reclutamento (InPA);

esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;

non essere in servizio quali volontari nelle Forze Armate.

Possono concorrere per i posti previsti per il settore d’impiego “COMOS (STOS/Incursori)”, i candidati di entrambi i sessi e gli stessi devono essere, inoltre, in possesso dell’idoneità psico-fisica e attitudinale specifica prevista, per tale settore d’impiego, dalla normativa vigente.

PROCEDURA SELETTIVA

La selezione dei candidati avverrà attraverso un iter di reclutamento, strutturato nelle seguenti fasi:

valutazione dei titoli di merito, formazione delle graduatorie e approvazione delle graduatorie da parte della DGPM;

convocazione dei candidati collocati in posizione utile nelle graduatorie per l’espletamento delle successive fasi selettive (ossia test di efficienza intellettiva, accertamenti psico-fisici finalizzati all’idoneità, svolgimento prove di efficienza fisica e accertamenti attitudinali per i settori d’impiego);

formazione delle graduatorie di merito relativamente ad ogni incorporamento per ciascuno dei settori d’impiego, comprendenti i candidati dichiarati idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle prove di efficienza fisica;

approvazione delle graduatorie da parte della DGPM;

convocazione e incorporazione dei candidati utilmente collocati nelle graduatorie;

decretazione dell’ammissione dei candidati incorporati alla ferma prefissata iniziale (tre anni) nell’Aeronautica Militare.

Per conoscere nei dettagli le fasi dell’iter selettivo vi invitiamo a leggere il bando di selezione che abbiamo allegato nel paragrafo Bando concorso da scaricare.

AMMISSIONE ALLA FERMA PREFISSATA INIZIALE E CARRIERA

I candidati che saranno risultati idonei nelle graduatorie saranno convocati al corso di formazione di base per VFI.

I Volontari in ferma prefissata iniziale, ovvero in rafferma annuale, in servizio da almeno ventiquattro mesi o in congedo da non oltre dodici mesi, potranno partecipare alle procedure di reclutamento in qualità di Volontario in ferma prefissata triennale (VFT).

Inoltre, ai VFI sono riservati i posti messi a concorso nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia e del Corpo dei vigili del fuoco.

