Concorsi pubblici in scadenza ad Aprile: 9mila assunzioni

Per chi desidera un impiego pubblico questo è un buon momento per candidarsi. Sono aperti concorsi pubblici finalizzati a circa 9mila assunzioni nella pubblica amministrazione che sono in scadenza ad Aprile 2023.

Le assunzioni vengono realizzate con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato presso enti locali, regioni, ministeri, università e altri enti statali. Le selezioni interessano diverse figure professionali, sia candidati diplomati che laureati, e sono aperti anche concorsi per chi ha la licenza media. Per la maggior parte delle mansioni non è richiesta esperienza.

Di seguito presentiamo i più interessanti concorsi pubblici in scadenza ad Aprile 2023, quelli con più posti di lavoro, i più facili o quelli indetti dai principali enti pubblici, per i quali è possibile presentare domanda di partecipazione.

CONCORSO ESERCITO PER 6500 VFI, BANDO 2023, LICENZA MEDIA

Interessante opportunità per i giovani che desiderano iniziare una carriera militare. È stato indetto il bando di concorso dell’Esercito 2023 per il reclutamento di complessivi 6.500 Volontari in ferma prefissata iniziale (VFI). È prevista la ripartizione in tre blocchi di incorporamento. La procedura è rivolta a civili in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media). La domanda di partecipazione al secondo blocco può essere presentata dal 12 aprile 2023 all’11 maggio 2023. Tutte le informazioni utili su selezione, requisiti, come presentare la domanda di ammissione e il bando da scaricare sono presenti in questa pagina.

CONCORSO ASMEL 2023, LAVORO IN TUTTA ITALIA

Ecco uno tra i migliori concorsi pubblici in scadenza ad aprile. Il concorso ASMEL 2023 è una selezione unica, in forma aggregata, finalizzata a formare un elenco di idonei che potranno essere assunti, a tempo indeterminato e determinato, presso gli enti locali (es. Comuni italiani) che hanno aderito all’Accordo stipulato con ASMEL. Sono usciti in particolare due nuovi avvisi del concorso ASMEL che permettono l’inserimento di nuovi candidati nell’elenco di idonei. Per presentare la domanda di ammissione c’è tempo fino al 6 aprile 2023 in quanto sono stati prorogati i termini (inizialmente era fissato al 22 marzo). In questa pagina sono disponibili gli avvisi da scaricare e tutte le informazioni utili sulla procedura selettiva, sui requisiti generali e specifici dei vari profili e come candidarsi.

CONCORSO CENTRI PER L’IMPIEGO PROVINCIA DI LECCO

È stato indetto il concorso Centri per l’Impiego della Provincia di Lecco (Lombardia), aperto a diplomati, finalizzato a reclutare 12 operatori del mercato del lavoro. I vincitori della selezione saranno assunti mediante contratto a tempo indeterminato e pieno –categoria C – parametro economico C1 e verranno ripartiti tra la Provincia di Lecco e la Provincia di Como. La domanda di ammissione dovrà essere presentata entro il 29 aprile 2023. Il bando e tutte le informazioni sono disponibili in questa pagina.

CONCORSO SCUOLE MILITARI ESERCITO MARINA AERONAUTICA 2023 2024

Tra i migliori concorsi pubblici in ambito forse armate vi è il bando per l’ammissione alle Scuole Militari 2023 2024 di Esercito, Marina e Aeronautica. Il concorso prevede l’inserimento di 245 giovani nei licei classici e scientifici della Nunziatella di Napoli, della Teuliè di Milano, della Morosini di Venezia e della Douhet di Firenze. Sarà possibile presentare domanda di ammissione al concorso per le Scuole Militari dell’Esercito, dell’Aeronautica e della Marina dal 1 aprile 2023 al 2 Maggio 2023. Ecco in questa pagina le informazioni utili sulla selezione pubblica, i posti disponibili, i requisiti richiesti, come candidarsi e il bando da scaricare e consultare.

CONCORSO PER BIBLIOTECARI DIPLOMATI, COMUNE DI MILANO

Il Comune di Milano, in Lombardia, ha pubblicato un bando di concorso per collaboratori dei servizi bibliotecari / culturali. Si selezionano, infatti, 9 risorse – categoria giuridica B3 – posizione economica 3, da assumere a tempo indeterminato e pieno. Il titolo di studio richiesto per accedere alla sezione è il diploma. Il termine per l’invio delle candidature è fissato al giorno 22 aprile 2023. Il bando e tutte le informazioni utili sono presenti in questa pagina.

CONCORSO PER DOCENTI CHE INSEGNERANNO PRESSO LE SCUOLE MILITARI

Nuove opportunità di lavoro nel comparto scolastico con i concorsi per docenti presso le Scuole Militari nell’anno scolastico 2023 / 2024. Ci sono, infatti, cattedre vacanti alla “Nunziatella” di Napoli e alla “Teuliè” di Milano. Le candidature dovranno essere presentate entro il 30 aprile 2023. In questa pagina ci sono tutti i dettagli sui requisiti richiesti, come presentare la domanda di ammissione, i bandi da scaricare e ogni altra informazione utile sulle selezioni pubbliche.

COMUNE DI MILANO CONCORSI PER 10 TECNICI

Nuove opportunità di lavoro in Lombardia dove il Comune di Milano ha indetto 2 concorsi per impiantisti e strutturisti, per un totale di 10 assunzioni di figure tecniche. Le selezioni pubbliche prevedono la copertura dei posti di lavoro mediante contratto a tempo indeterminato. Per candidarsi c’è tempo fino al 22 o 29 aprile 2023, in base al concorso per il quale si intende concorrere. In questa pagina ci sono tutte le informazioni sulle selezioni, i requisiti richiesti, come presentare la domanda di ammissione e i bandi da scaricare.

GENOVA, CONCORSO PER 36 ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Tra i migliori concorsi in scadenza segnaliamo quello del Comune di Genova. In particolare si tratta di tre bandi per un totale di 36 assunzioni a tempo indeterminato e pieno. I profili da selezionare sono amministrativi e tecnici (periti meccanici ed elettronici). Per presentare la domanda di ammissione c’è tempo fino al 24 aprile 2023. Tutte le informazioni utili sulle selezioni pubbliche, i requisiti richiesti, come candidarsi e i bandi da scaricare sono disponibili in questa pagina.

ALESSANDRIA CONCORSO PER 26 TECNICI PREVENZIONE AMBIENTE E LUOGHI LAVORO

L’ASL AL di Alessandria, situata in Piemonte, ha indetto un concorso per tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. La selezione pubblica, indetta in forma congiunta tra l’ASL AL e l’ASL AT (Aziende Sanitarie dell’Area Omogenea Piemonte Sud Est), prevede l’assunzione di 26 risorse mediante contratto a tempo indeterminato, di cui 21 presso l’ASL di Alessandria e 5 presso l’ASL di Asti. Per presentare la domanda di ammissione c’è tempo fino al 23 aprile 2023. L’avviso pubblico e tutte le informazioni utili sono presenti in questa pagina.

CONCORSI ASREM PER 42 POSTI, DIPLOMATI E LAUREATI

L’Azienda Sanitaria Regionale del Molise – ASREM – ha indetto 2 concorsi per profili amministrativi, volti alla copertura di 42 posti di lavoro. Le selezioni pubbliche prevedono l’assunzione di diplomati e laureati, mediante contratto a tempo indeterminato. Per presentare la domanda di ammissione c’è tempo fino al 17 aprile 2023. Tutte le informazioni sono in questa pagina.

CONCORSO POLIZIA DI STATO PER 8 ORCHESTRALI

È stato pubblicato il bando di concorso per il conferimento di 8 posti di orchestrale del ruolo degli orchestrali della banda musicale della Polizia di Stato. Si selezionano musicisti che suonano vari strumenti: clarinetto, flicorno, fagotto, corno, contrabasso. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 26 aprile 2023. Vediamo in questa pagina i requisiti richiesti, come presentare la domanda di ammissione, il bando da scaricare e ogni altra informazione utile.

AREONAUTICA MILITARE CONCORSO PER 32 TENENTI, APERTO ANCHE A CIVILI

Il Ministero della Difesa ha indetto un bando di concorso per la nomina di complessivi 32 Tenenti in servizio permanente nei ruoli normali dell’Aeronautica Militare. La selezione pubblica è aperta anche ai civili in possesso di laurea. Sarà possibile presentare la domanda di ammissione entro il 26 aprile 2023. Tutte le informazioni utili sulla selezione, i requisiti richiesti, come presentare la domanda di ammissione e il bando da scaricare sono presenti in questa pagina.

CONCORSO PER 25 DIPLOMATI, LAVORO PRESSO UNIVERSITA’ DI PARMA E PIACENZA

L’Università di Parma, situata in Emilia Romagna, ha indetto un concorso per amministrativi finalizzato alla copertura di 25 posti di lavoro. La selezione pubblica è aperta a diplomati e prevede l’assunzione delle risorse mediante contratto a tempo indeterminato – categoria C, posizione economica C1, per le esigenze delle attività amministrative delle Strutture dell’Università (Parma e Piacenza). Sarà possibile presentare la domanda di ammissione fino al 24 aprile 2023. Tutte le informazioni sono disponibili in questa pagina.

CAMPANIA, BENEVENTO, CONCORSO PER BIDELLI (PERSONALE ATA)

Nuove opportunità di lavoro in Campania per il personale ATA con il concorso per coadiutori – bidelli indetto dal Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento. La procedura prevede la formazione di una graduatoria per l’eventuale assunzione a tempo determinato nel profilo di Coadiutore – Area I C.C.N.L. Comparto Istruzione e Ricerca/AFAM, per sostituzioni e supplenze urgenti. Il titolo di studio richiesto è l’assolvimento dell’obbligo scolastico. Le domande di partecipazione devono essere inviate entro il 21 aprile 2023. Il bando da scaricare, i requisiti richiesti, come presentare la domanda di ammissione e ogni altra informazione utile è presente in questa pagina.

CASA DI RIPOSO IN ELIMIA ROMAGNA, CONCORSO PER 7 OSS

La Casa di Riposo Protetta Perini, situata in provincia di Piacenza (Emilia Romagna), ha indetto un concorso per reclutare OSS. Si selezionano, infatti, 7 operatori socio sanitari da assumere mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato. Per presentare la domanda di ammissione c’è tempo fino al 20 aprile 2023. Tutte le informazioni sono presenti in questa pagina.

CONCORSO PER DIPLOMATI, CAMERA COMMERCIO DI BRESCIA

La Camera di Commercio di Brescia, situata in Lombardia, ha indetto un concorso per posti di lavoro in qualità di Assistenti. La selezione pubblica è aperta a diplomati e prevede l’assunzione di 4 risorse mediante contratto a tempo indeterminato – categoria C, posizione C1. Sarà possibile presentare la domanda di ammissione fino al 15 aprile 2023. In questa pagina ci sono le informazioni utili sulla selezione, i requisiti richiesti, come presentare la domanda e rendiamo disponibile il bando da scaricare.

ASP REGGIO EMILIA CONCORSO PER 14 EDUCATORI

L’ASP “Reggio Emilia Città delle Persone”, situata in Emilia Romagna, ha indetto un concorso per Educatori, finalizzato alla copertura di 14 posti di lavoro. La selezione pubblica prevede l’assunzione delle risorse mediante contratto a tempo indeterminato – categoria C. Sarà possibile presentare la domanda di ammissione entro il 20 aprile 2023. Tutte le informazioni e il bando da scaricare sono presenti in questa pagina.

CONCORSO PER 48 ASSISTENTI SANITARI, PADOVA

Tra i migliori concorsi in scadenza in ambito sanitario vi è quello dell’Azienda Zero di Padova (Veneto) finalizzato all’assunzione di assistenti sanitari. La selezione pubblica prevede la copertura di 48 posti di lavoro mediante contratto a tempo indeterminato. La scadenza per l’invio delle candidature è il 20 aprile 2023. In questa pagina ci sono tutte le informazioni utili sulla selezione, i requisiti richiesti, come presentare la domanda di ammissione e rendiamo inoltre disponibile il bando da scaricare.

CONCORSO PER 32 INFERMIERI AL GASLINI

L’Istituto Giannina Gaslini di Genova, situato in Liguria, ha indetto un concorso per reclutare infermieri pediatrici. La selezione pubblica, infatti, è finalizzata all’assunzione di 32 risorse mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato. Per presentare la domanda di ammissione c’è tempo fino al 20 aprile 2023. Tutte le informazioni utili e il bando da scaricare sono presenti in questa pagina.

SARDEGNA, CAGLIARI, CONCORSO PER COLLABORATORE AMMINISTRATIVO (ATA)

Tra i concorsi pubblici in scadenza a brevissimo c’è quello del Conservatorio Statale di Musica “Giovanni Pierluigi da Palestrina” di Cagliari, situato in Sardegna. Si tratta di un concorso per collaboratore amministrativo / Area contabile ed economico patrimoniale (personale ATA). La selezione pubblica prevede l’assunzione mediante contratto a tempo indeterminato. Per presentare la domanda di ammissione c’è tempo fino al 6 aprile 2023. Tutte le informazioni sono presenti in questa pagina.

UMBRIA CONCORSO PER BIDELLI, PERUGIA

Nuove opportunità di lavoro in Umbria per il personale ATA con il concorso per coadiutori (bidelli) indetto dal Conservatorio di Musica di Perugia “Francesco Morlacchi”. La selezione è finalizzata alla copertura di un posto e la formazione di una graduatoria d’istituto, relativa al profilo professionale di “Coadiutore” (Area I, CCNL AFAM vigente). Tra i requisiti è richiesto l’assolvimento dell’obbligo scolastico. Il termine per l’invio delle candidature è fissato al 17 aprile 2023. In questa pagina è disponibile il bando da scaricare, i requisiti richiesti, come presentare la domanda di ammissione e ogni altra informazione utile.

TOSCANA, PROVINCIA LIVORNO, CONCORSO PER 30 AGENTI POLIZIA LOCALE

Tra i concorsi in scadenza ad aprile c’è quello del Comune di Campiglia Marittima, situato in provincia di Livorno (Toscana) rivolto a candidati interessati a lavorare come Agenti di polizia locale. La selezione pubblica è aperta a diplomati e prevede la copertura di 30 posti di lavoro mediante contratto a tempo determinato e pieno – categoria C, posizione economica C1. Per presentare la domanda di ammissione c’è tempo fino al 20 aprile 2023. I requisiti richiesti, come candidarsi, il bando da scaricare e le altre informazioni utili sulla selezione sono presenti in questa pagina.

SICILIA CONCORSO PER COLLABORATORI (PERSONALE ATA)

Nuove opportunità di lavoro per il personale ATA in Sicilia grazie al concorso del Conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo per collaboratori. Si selezionano risorse da inserire a tempo indeterminato e pieno. Il termine per presentare la domanda di ammissione scade il 9 aprile 2023. Tutte le informazioni utili su selezione, requisiti, come presentare la domanda di ammissione e il bando da scaricare sono in questa pagina.

PUGLIA, ASL TARANTO, CONCORSO PER 30 TECNICI

Nuove opportunità di lavoro in Puglia, dove l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Taranto ha indetto il concorso per Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. È stato pubblicato, infatti, un bando di selezione pubblica per 30 assunzioni mediante contratto a tempo indeterminato. La domanda di ammissione deve essere presentata entro il 17 aprile 2023. Tutte le informazioni utili e il bando da scaricare sono presenti in questa pagina.

CONCORSO PER MAGAZZINIERI E AUTISTI CON LICENZA MEDIA, VALLE D’AOSTA

L’Istituto Valdostano Artigianato di Tradizione, situato in Valle d’Aosta, ha indetto un concorso per assunzioni nel ruolo di magazzinieri – autisti – approvvigionatori. La selezione pubblica è aperta a candidati in possesso della licenzia media ed è finalizzata alla formazione di una graduatoria per la copertura di posti di lavoro a tempo indeterminato e determinato, presso la rete commerciale dell’Istituto. Per presentare la domanda di ammissione c’è tempo fino al 13 aprile 2023. Tutte le informazioni utili e il bando da scaricare sono presenti in questa pagina.

ABRUZZO, CONCORSO PER 53 DIPLOMATI, ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

Ecco un altro interessante concorso pubblico in scadenza a breve. L’Azienda Sanitaria Locale (ASL) 1 Abruzzo di Avezzano – Sulmona – L’Aquila ha indetto nuovamente il concorso aperto a 53 diplomati, da assumere nel ruolo di Assistente Amministrativo. È prevista, infatti, l’assunzione delle risorse mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato – categoria C. Sarà possibile presentare la domanda di ammissione entro il 16 aprile 2023. Ecco in questa pagina le informazioni utili, i requisiti richiesti, come candidarsi e il bando della selezione pubblica da scaricare.

CONCORSO PER 26 ASSUNZIONI, ASP AGRIGENTO, SICILIA

L’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Agrigento, situata in Sicilia, ha indetto un concorso per nuove assunzioni di profili sanitari (fisioterapista, tecnici sanitari, terapista occupazionale ecc.). La selezione pubblica è finalizzata alla copertura di 26 posti di lavoro mediante contratto a tempo indeterminato. Per presentare la domanda di ammissione c’è tempo fino al 9 aprile 2023. Tutte le informazioni utili e il bando da scaricare sono presenti in questa pagina.

ASST VALCAMONICA CONSORSO PER 10 INFERMIERI, TEMPO INDETERMINATO

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valcamonica, in Lombardia, ha indetto un concorso per infermieri finalizzato alla copertura di 10 posti di lavoro. I vincitori della selezione saranno assunti a tempo indeterminato. Le candidature devono essere inviate entro il 13 aprile 2023. Maggiori informazioni e il bando da consultare sono disponibili in questa pagina.

CONCORSO POLIZIA PENITENZIARIA PER 1713 ALLIEVI AGENTI

Tra i migliori concorsi pubblici del periodo c’è anche il bando della Polizia Penitenziaria 2023 per il reclutamento di complessivi 1.713 allievi agenti, ruolo maschile e femminile. Si tratta di due procedure concorsuali: una è riservata ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4), mentre l’altra è aperta ai cittadini italiani non volontari. Sarà possibile presentare la domanda di ammissione fino al 14 aprile 2023. Tutte le informazioni utili e il bando da scaricare sono presenti in questa pagina.

LIGURIA CONCORSO PER 436 INFERMIERI

L’ASL 1 della Liguria ha reso noto un concorso pubblico per infermieri finalizzato alla copertura di 436 posti di lavoro. Si tratta di un bando unificato per l’Area Ottimale 1 – “Riviera Ligure di Ponente” (ASL1, ASL2, Istituto Giannina Gaslini) che prevede l’assunzione delle risorse mediante contratto a tempo indeterminato. Le candidature dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale. In attesa di detta pubblicazione, sulla quale vi terremo aggiornati, vediamo intanto le informazioni sulla selezione pubblica, i requisiti richiesti e la delibera con allegato il bando da scaricare in questa pagina.

ACCADEMIA BELLE ARTI VERONA CONCORSO PER PERSONALE ATA

Nuove opportunità di lavoro nel Veneto per il personale ATA grazie al concorso per assistenti indetto dall’Accademia di Belle Arti di Verona. La procedura concorsuale è volta alla formazione di una graduatoria di merito per eventuali assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato. Il titolo di studio richiesto per accedere alla selezione è il diploma. Sarà possibile candidarsi entro il giorno 11 aprile 2023. In questa pagina ci sono tutte le informazioni utili su selezione, requisiti, come presentare la domanda di ammissione e rendiamo disponibile il bando da scaricare.

FINALE LIGURE, CONCORSO PER 11 DIPLOMATI, RUOLO AGENTI DI POLIZIA

Tra i concorsi pubblici in scadenza c’è quello del Comune di Finale Ligure, situato in provincia di Savona (Liguria), per istruttori di vigilanza – agenti di polizia municipale. La selezione pubblica è aperta a diplomati e prevede l’assunzione di 11 risorse mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato – categoria C, posizione economica C1. Non serve esperienza. Sarà possibile presentare la domanda di ammissione al concorso fino al 7 aprile 2023. In questa pagina ci sono le informazioni utili sulla selezione, i requisiti richiesti, come candidarsi e il bando da scaricare.

UMBRIA CONCORSO PER 5 DIPLOMATI, PROFILI AMMINISTRATIVI

Tra i concorsi pubblici in scadenza a brevissimo vi è quello dell’Università degli Studi dell’Aquila, in Abruzzo, per amministrativi volto alla copertura di 5 posti di lavoro. La selezione pubblica, aperta a diplomati, prevede l’assunzione a tempo indeterminato e pieno delle risorse presso l’Area Amministrativa per i Servizi di Internazionalizzazione dell’Università – Cat. C/C1. Il termine per la presentazione delle domande di ammissione scade in data 6 Aprile 2023. Tutte le informazioni sono in questa pagina.

SICILIA, ASP PALERMO, CONCORSO PER 58 ASSUNZIONI

Nuove opportunità di lavoro in Sicilia, dove l’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Palermo ha indetto il concorso 2023 finalizzato alla copertura di 58 posti di lavoro. La selezione pubblica prevede l’assunzione di collaboratori sanitari e autisti di ambulanza, da impiegare mediante contratto a tempo indeterminato e pieno. Per presentare la domanda di ammissione c’è tempo fino al 6 aprile 2023. In questa pagina ci sono tutte le informazioni utili sulla selezione, i requisiti richiesti, come candidarsi e il bando da scaricare.

ISIA FIRENZE, CONCORSO PER PERSONALE ATA

L’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (ISIA) di Firenze, in Toscana, ha bandito due concorsi per il personale ATA relativamente ai profili di collaboratori e assistenti. Per i due ruoli si prevede la costituzione di graduatorie d’Istituto. Le selezioni si rivolgono a laureati e a diplomati. Il termine per presentare la domanda di ammissione scade il 7 aprile 2023. Tutte le informazioni sono in questa pagina.

ARPA PIEMONTE, CONCORSO PER 15 TECNICI DIPLOMATI

L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (ARPA Piemonte) ha bandito un concorso per assistenti tecnici diplomati. La selezione pubblica prevede la copertura a tempo indeterminato e pieno di 15 posti di lavoro da distribuire presso varie strutture e sedi. Il termine per l’invio delle domande di partecipazione è il 6 aprile 2023. In questa pagina ci sono i requisiti richiesti, come presentare la domanda di ammissione, il bando da scaricare e ogni altra informazione utile.

