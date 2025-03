Concorsi presso l’Amministrazione Provinciale, al via le assunzioni dei collaboratori tecnici. Cisl Fp: «Vittoria di una battaglia portata avanti con forza e tenacia»

L’Amministrazione provinciale di Frosinone ha avviato le procedure di assunzione per i vincitori del concorso relativo alle 32 figure di collaboratore professionale tecnico. Nella giornata di ieri, martedì 18 marzo, sono partite le prime comunicazioni ufficiali.

Nel 2022 la Provincia di Frosinone aveva bandito due concorsi per figure tecniche: il primo per l’assunzione (a tempo indeterminato part-time 18 ore) di 32 figure di collaboratore professionale tecnico, categoria B3. Il secondo per l’assunzione (a tempo indeterminato part-time 18 ore) di 22 figure di collaboratore professionale amministrativo, categoria B3. Nonostante il passare del tempo i concorsi non sono mai andati avanti. La Cisl Funzione Pubblica ha portato avanti una forte battaglia affinché le procedure concorsuali fossero riprese e portate a termine. Dopo l’espletamento di tutte le prove si è all’avvio delle procedure di assunzione per i 32 collaboratori professionali tecnici, mentre per i collaboratori amministrativi si è in attesa della programmazione delle prove orali.

«L’avvio della fase assunzionale segna la vittoria di una battaglia che come organizzazione sindacale abbiamo portato avanti con forza – ha affermato il Segretario Generale della Cisl Fp Frosinone Antonio Cuozzo – Dopo anni di attesa e un lungo impegno a difesa dei candidati, le procedure concorsuali presso l’Amministrazione Provinciale di Frosinone sono state espletate e si è giunti all’attesa assunzione per i 32 vincitori del concorso relativo ai collaboratori professionali tecnici chiudendo, così, un capitolo di incertezza che ha coinvolto centinaia di aspiranti lavoratori. Abbiamo lottato con determinazione affinché questi concorsi non restassero bloccati e oggi possiamo dire di aver raggiunto un obiettivo fondamentale: garantire trasparenza, opportunità e occupazione. L’inizio delle assunzioni rappresenta non solo un traguardo per i vincitori, ma anche un passo avanti per il rafforzamento dei servizi pubblici locali. Ringraziamo il Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano, per aver accolto le nostre richieste e per aver dato impulso al completamento delle procedure concorsuali. Ora, però, rimaniamo in attesa che si proceda con la programmazione delle prove orali per il concorso relativo a 22 posti di collaboratori amministrativi affinché si arrivi anche alla chiusura di questa procedura».

La Cisl Funzione Pubblica è determinata ad andare avanti anche su un’altra proposta avanzata da tempo: «Il nostro impegno prosegue con una proposta concreta – aggiunge il Segretario Cuozzo – La realizzazione di concorsi aggregati a livello provinciale, per creare una graduatoria unica da cui tutti i Comuni possano attingere. Questo permetterà di agevolare le amministrazioni locali e offrire maggiori opportunità di impiego ai candidati idonei. Siamo convinti che, con la stessa determinazione che ci ha portati a vincere questa battaglia, riusciremo a ottenere anche questo risultato».