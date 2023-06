Concorsi INPS 2023 per 10 Mila assunzioni

In arrivo migliaia di nuove assunzioni e concorsi Inps che saranno banditi entro il 2023. Vediamo nel dettaglio tutte le assunzioni Inps previste nel 2023 e i prossimi concorsi in uscita.

In base al piano Inps di assunzioni e concorsi per selezionare personale, nel 2023 saranno reclutate le seguenti figure:

3 dirigenti di I fascia – da assumere attraverso procedura concorsuale;

20 dirigenti amministrativi della seconda fascia funzionale – da reperire attraverso corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale dell’amministrazione-SNA (10 unità) e tramite scorrimento di precedenti graduatorie o nuova procedura concorsuale (10 unità);

12 medici della seconda fascia funzionale – da reperire attraverso scorrimento della graduatoria del concorso Inps per 62 medici della seconda fascia funzionale o, in caso di esaurimento, tramite nuovo concorso;

47 medici della prima fascia funzionale – da assumere tramite scorrimento della graduatoria del concorso per 189 medici già espletato o, se esaurita, tramite nuova procedura concorsuale (42 unità) e mediante stabilizzazione di personale medico in posizione di comando (5 unità);

5 professionisti tecnico-edilizi di I livello – da assumere mediante scorrimento della graduatoria del concorso a 38 professionisti tecnico-edilizi di I livello o, in caso di esaurimento, nuova procedura concorsuale;

3 professionisti statistico-attuariali di primo livello – tali risorse verranno reperite attraverso scorrimento della graduatoria del concorso a 7 professionisti statistico-attuariali di I livello già espletato o nuovo bando se esaurita;

10 professionisti legali di primo livello – da assumere tramite scorrimento della graduatoria del concorso Inps per 15 avvocati o, in caso di esaurimento, con nuovo concorso;

751 unità di area C, posizione economica C1 (consulenti protezione sociale) – da assumere mediante scorrimento della graduatoria del concorso per 1858 consulenti protezione sociale già espletato o nuovo concorso in caso di esaurimento della stessa;

751 unità da inquadrare in posizione economica C1, a seguito di progressione verticale;

645 unità da inquadrare in area B, posizione economica B1 – da assumere tramite scorrimento di graduatorie o nuovo concorso;

64 unità da inquadrare in posizione economica B1, a seguito di progressione verticale;

1 insegnante – da assumere attraverso forme di reclutamento previste dal comparto scuola.

ULTERIORI ASSUNZIONI PREVISTE

A queste assunzioni vanno aggiunti 385 posti per personale di Area C da impiegare per la gestione dell’assegno unico e universale per i figli. Si tratta di inserimenti autorizzati dal decreto istitutivo della misura, da effettuare tramite un apposito bando di concorso atteso già lo scorso anno ma slittato, che probabilmente sarà bandito entro fine anno.

Altre 4300 risorse saranno assunte scorrendo le graduatorie di concorsi già espletati. Ulteriori 3.434 posti saranno coperti, poi, in base al DPCM pubblicato il 12 giugno, tra cui 2.119 funzionari e 1.170 assistenti. Per i dettagli sugli inserimenti previsti potete leggere questo approfondimento.

I bandi di concorso saranno pubblicati sulla piattaforma inPA, ovvero il nuovo portale per il reclutamento nella Pubblica Amministrazione, e in questa pagina, ossia nella sezione Inps concorsi del portale web dell’istituto (il percorso è il seguente: Home > Avvisi, bandi e fatturazione > Concorsi). Gli interessati alle prossime assunzioni e concorsi Inps 2023 che saranno banditi devono attendere la pubblicazione di ciascun bando, per conoscere in dettaglio i requisiti richiesti e tempi e modalità di selezione.

Fonte Ticonsiglio.com