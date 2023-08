Concorsi in Provincia, si accelera sui dirigenti e ci si dimentica degli amministrativi. La Cisl Fp: «Situazione inaccettabile, vogliamo risposte immediate»

Concorsi lampo e altri dispersi. È la situazione che si vive all’interno dell’Amministrazione Provinciale di Frosinone che in pochi giorni ha portato avanti il bando per la nomina di nuovi dirigenti mentre restano ignote le sorti dei concorsi per il personale amministrativo bandito qualche tempo fa.

«Ci troviamo davanti a un paradosso – affermato il Segretario Generale della Cisl Fp Frosinone Antonio Cuozzo e il Responsabile degli Enti Locali della Cisl Fp Frosinone Raffaele Ercoli – Come organizzazione sindacale già da tempo chiediamo che si faccia chiarezza sui due concorsi banditi dalla Provincia di Frosinone nel 2022, il primo per l’assunzione (a tempo indeterminato part-time 18 ore) di 32 figure di collaboratore professionale tecnico, categoria B3. Il secondo per l’assunzione (a tempo indeterminato part-time 18 ore) di 22 figure di collaboratore professionale amministrativo, categoria B3. Richieste che, al momento, non hanno ricevuto nessun riscontro né, tantomeno, c’è stata la convocazione delle sigle sindacali. Ci sono decine di persone che hanno studiato, si sono preparate e restano senza notizie. Mentre assistiamo a una Provincia totalmente inerme vediamo la stessa amministrazione essere molto celere per la nomina di nuovi dirigenti di cui l’Ente ha già molte figure nella sua struttura. E così, in appena dieci giorni, procedono anche alla convocazione per i colloqui mentre gli altri candidati continuano a non essere considerati. Quanto sta accadendo è inaccettabile e occorre che l’amministrazione provinciale e il presidente Di Stefano facciano chiarezza e spieghino cosa sta accadendo. Devono dare risposte, non solo alle organizzazioni sindacali, ma soprattutto alle persone che hanno presentato candidatura per i due concorsi. Nei prossimi giorni invieremo una nuova nota dove chiederemo formali spiegazioni, ci auguriamo che quanto prima arrivino risposte».

