Concluso il Training Camp di Ventotene: tre giornate di confronto e crescita per i piccoli comuni. Gianluca Quadrini “un momento di confronto e crescita”

Si è concluso con successo il Training Camp di Ventotene, tre intense giornate di dibattiti e formazione dedicate ai piccoli comuni del Lazio, che hanno visto la partecipazione di amministratori locali, esperti e rappresentanti istituzionali. L’evento, svoltosi nella storica cornice dell’isola di Ventotene, ha offerto un’opportunità unica per riflettere su sfide e opportunità legate allo sviluppo sostenibile e alla gestione delle risorse locali.

Il Training Camp ha toccato temi cruciali come l’accesso ai fondi europei, le politiche di coesione territoriale, la sostenibilità ambientale e le strategie per valorizzare le peculiarità dei piccoli centri, che rappresentano il tessuto vivo della nostra regione. Presente anche il Vicepresidente di ANCI Lazio, Gianluca Quadrini che ha espresso soddisfazione per i risultati raggiunti: “Queste tre giornate a Ventotene sono state un momento fondamentale di confronto e crescita. I piccoli comuni sono il cuore pulsante del nostro territorio, ma spesso si trovano ad affrontare sfide enormi, dalla mancanza di risorse alla necessità di innovare i servizi ai cittadini. Attraverso questo training camp, abbiamo voluto fornire strumenti concreti e aprire un dialogo costruttivo per garantire che nessuna realtà venga lasciata indietro”.

“È stata un’esperienza arricchente – ha proseguito – e sono certo che tutti noi torniamo a casa con una consapevolezza maggiore di ciò che si può fare per i nostri territori. L’impegno di ANCI Lazio è e sarà sempre quello di essere al fianco dei comuni, soprattutto i più piccoli, affinché possano sviluppare appieno il loro potenziale.”

Il Training Camp di Ventotene ha tracciato una chiara direzione per il futuro, con un’agenda di priorità che vedrà ANCI Lazio continuare a lavorare a stretto contatto con i comuni del territorio per favorire lo scambio di buone pratiche e promuovere nuove opportunità di crescita.

COMUNICATO STAMPA