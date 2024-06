Concluso il progetto ‘Scuole sicure’: servizi straordinari di controllo, telecamere installate in prossimità di alcune scuole e seminario per le terze medie

Si è concluso con l’incontro di mercoledì 5 giugno, presso la scuola media dell’Istituto Comprensivo ‘Cesare Chiominto’, il progetto ‘Scuole sicure’, realizzato a seguito dei fondi ricevuti in Provincia dal Comune di Cori direttamente dal ministero dell’Interno.

Il progetto è terminato con l’incontro tenuto dal dott. Virgilio Rovitielli, convenzionato Asl Roma 5, specializzato in psicologia clinica e psicoterarapeuta, medico legale Ctu presso il tribunale, il quale ha coinvolto le classi terze della scuola media in un interessante seminario sulle dipendenze, con la presenza del dott. Emiliano Marozza, assistente sociale del Comune di Cori, e dalla dott.ssa Lidia Cioeta, responsabile della Polizia Locale.

Il suddetto progetto ha comportato l’installazione di sistemi di videosorveglianza presso alcuni dei plessi scolastici di proprietà del Comune di Cori, un obiettivo fortemente voluto dall’Amministrazione comunale ed in particolare dal sindaco, Mauro Primio De Lillis, e dall’assessore con delega alla Sicurezza, Ennio Afilani, e dalla delegata alla Pubblica Istruzione, Chiara D’Elia.

Tre in totale i traguardi conseguiti attraverso l’attuazione: servizi straordinari di controllo, telecamere installate in prossimità dei plessi scolastici e seminario finalizzato alla comprensione del fenomeno delle dipendenze, dall’alcool alle droghe, in collaborazione con personale specializzato.

In questa ottica, il progetto predisposto dalla Polizia Locale in collaborazione con l’area tecnica del Comune di Cori, rientra nell’ambito del più ampio concetto di sicurezza integrata e mira a contribuire alla costruzione di un modello di sicurezza attivamente partecipata.

“Stiamo intervenendo inoltre – comunicano il sindaco De Lillis e l’assessore Afilani – alla riattivazione di talune telecamere presenti, ma non funzionanti da tempo sul nostro territorio, alcune già attive da qualche mese, e che hanno già consentito alla Polizia Locale in qualche occasione di espletare meglio le proprie funzioni.

Abbiamo anche, attraverso la Prefettura di Latina, aderito ad un “patto per l’attuazione della sicurezza urbana” con un’istanza di finanziamento che ci consentirà, una volta approvato, di potenziare la videosorveglianza con l’installazione di nuove telecamere in altri luoghi del nostro territorio al momento sprovvisti”.

CORI