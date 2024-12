CONCLUSI I LAVORI SULLA STRADA PROVINCIALE N. 195 “COLLEGAMENTO S.R. n. 6 CASILINA – CASTROCIELO – ROCCASECCA”

La Provincia di Frosinone ha completato i lavori di bitumazione sulla Strada Provinciale N. 195 “Collegamento S.R. n. 6 Casilina – Castrocielo – Roccasecca”, nell’ambito di un più ampio progetto che vede un investimento totale di 318.890,72 euro.

“Con il rifacimento del manto stradale e il prossimo rifacimento della segnaletica orizzontale, non solo miglioriamo la sicurezza stradale ma anche l’esperienza di guida per tutti gli utenti della strada”, ha dichiarato Luca Di Stefano, Presidente della Provincia di Frosinone. “Questi interventi sono parte dell’iniziativa ‘Sulla Buona Strada’, voluta fortemente per promuovere l’attenzione alla sicurezza e alle infrastrutture viarie del nostro territorio”.

Il Consigliere provinciale delegato alla viabilità, Luigi Vittori, ha aggiunto: “Ogni euro investito in queste opere di manutenzione è un passo verso strade più sicure e accessibili. Continueremo a monitorare e intervenire dove necessario per mantenere gli standard che i cittadini meritano”.

Andrea Velardo, consigliere provinciale e vicesindaco di Castrocielo, sottolinea l’impegno dell’Amministrazione provinciale: “La nostra attenzione per le esigenze dei cittadini è al centro di ogni decisione. Questo progetto non solo migliora la sicurezza ma risponde concretamente alle necessità di chi vive e transita quotidianamente in queste aree”.

L’opera rientra in un progetto più ampio di manutenzione straordinaria, che vede la Provincia impegnata per garantire la sicurezza e la funzionalità delle vie di comunicazione fondamentali. L’impegno continuo in lavori di qualità riflette l’attenzione costante della Provincia verso le esigenze di mobilità dei suoi cittadini e il rispetto delle normative vigenti per la sicurezza stradale.

Il completamento dei lavori di bitumazione è solo un segmento di un più ampio sforzo di rinnovamento infrastrutturale che include il miglioramento della segnaletica e l’ampliamento delle sedi stradali, assicurando che ogni tragitto sia non solo più sicuro ma anche più confortevole per gli automobilisti.