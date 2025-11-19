Conclusi i lavori sulla Strada Provinciale 132 “Sant’Elia Fiumerapido – Vallerotonda”

Si è svolta ieri la visita ufficiale del Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano, a Sant’Elia Fiumerapido per la conclusione dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della Strada Provinciale 132 Sant’Elia – Vallerotonda, nell’ambito del progetto “Sulla Buona Strada”.

Ad accogliere il Presidente il Sindaco Fabio Violi, gli assessori Simone Caringi e Annalisa Fionda, che hanno accompagnato la delegazione provinciale lungo il tratto interessato dagli interventi e poi per una visita al palazzo municipale

«La Provincia, attraverso il progetto “Sulla buona strada”, continua a investire sulle infrastrutture viarie perché rappresentano il primo strumento di sviluppo per i territori» – ha dichiarato il Presidente Luca Di Stefano. «La SP 132 è una strada importante per residenti, pendolari e imprese: restituirla più sicura e più funzionale significa migliorare la qualità della vita e favorire nuove opportunità economiche. Ringrazio l’amministrazione comunale per la collaborazione e per aver mantenuto costante l’attenzione sulle esigenze della comunità».

Soddisfazione è stata espressa anche dal Sindaco Fabio Violi: «La riqualificazione della SP 132 era una priorità condivisa con cittadini, soprattutto il tratto di ingresso al paese. L’intervento della Provincia risponde a una necessità concreta, attesa da tempo. Oggi consegniamo una strada frutto di un lavoro istituzionale efficace e di un dialogo costante tra Comune e Provincia. Ringrazio il Presidente Di Stefano per la presenza e per la sensibilità dimostrata verso il nostro territorio».

La visita si è conclusa con un sopralluogo tecnico e con un confronto sulle ulteriori esigenze infrastrutturali dell’area, in un’ottica di programmazione condivisa.