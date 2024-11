Conclusi i lavori sulla SP. N° 272 Ferentino – Porciano, a breve anche la segnaletica orizzontale

La Provincia di Frosinone ha completato i lavori di manutenzione sulla Strada Provinciale N° 272 “Ferentino – Porciano 2° lotto”, nel tratto compreso tra il Km. 3+590 e il Km. 4+078. Questi interventi rientrano nel più ampio quadro dell’iniziativa ‘Sulla Buona Strada’, promossa dal Presidente della Provincia Luca Di Stefano, volta a migliorare la sicurezza e l’efficienza della rete stradale provinciale.

Il Presidente Di Stefano ha dichiarato: “Questi miglioramenti alla Strada Provinciale 272 non solo aumentano la sicurezza e la comodità per i nostri cittadini e i numerosi visitatori che attraversano queste bellissime zone ma testimoniano anche il nostro impegno continuo nell’investire in infrastrutture vitali. La nostra azione è guidata dalla convinzione che una mobilità efficiente e sicura sia fondamentale per la qualità della vita e per lo sviluppo economico del nostro territorio”.

Il tratto interessato, situato in un’area di notevole valore paesaggistico vicino al parco naturale del lago di Canterno, è stato oggetto di un intervento complesso che ha incluso la risagomatura della carreggiata con conglomerato bituminoso e la posa di un nuovo manto d’usura. Inoltre, sarà presto completato il rifacimento della segnaletica orizzontale.

Il consigliere provinciale delegato alla Viabilità, Luigi Vittori, ha aggiunto: “Questo tratto di strada è essenziale per la connessione tra i comuni di Fumone e Ferentino e rappresenta una delle vie principali per i numerosi turisti e ciclisti che visitano la zona. Con questi interventi, miglioriamo significativamente la sicurezza per tutti gli utenti”.

Con un investimento complessivo di 96mila euro questi lavori sono parte di una strategia più ampia per la manutenzione e il miglioramento continuo delle infrastrutture stradali della provincia, confermando l’impegno dell’Amministrazione provinciale e del Presidente Di Stefano nell’assicurare strade sicure e funzionali.