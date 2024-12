CONCLUSI I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA S.P. N° 56 “ACCESSO A SUD DI ANAGNI”

La Provincia di Frosinone ha concluso i lavori di rifacimento del piano viabile lungo la S.P. n° 56 “Accesso Sud ad Anagni”, che collega la S.S. 6 “Casilina” con il centro storico di Anagni. Questa arteria vitale, che registra quotidianamente un significativo flusso di traffico locale e turistico, ha beneficiato di un investimento complessivo di 165mila euro, a conferma dell’impegno continuo da parte dell’Amministrazione provinciale nella manutenzione delle sue infrastrutture stradali.

Luca Di Stefano, Presidente della Provincia di Frosinone, sottolinea l’importanza dell’intervento: “Questo progetto non solo migliora la sicurezza e la funzionalità della strada ma si inserisce perfettamente nell’ambito dell’iniziativa ‘Sulla Buona Strada’, dimostrando il nostro impegno costante nel garantire infrastrutture sicure e adeguate per i cittadini e i numerosi visitatori della nostra provincia”.

Luigi Vittori, consigliere delegato alla Viabilità, aggiunge: “Gli interventi realizzati rispondono alle esigenze di sicurezza e comfort per tutti gli utenti della strada. Il rifacimento della segnaletica orizzontale migliora ulteriormente la visibilità e la sicurezza, soprattutto in condizioni di guida notturna”.

Alessandro Cardinali, consigliere provinciale di Anagni, rimarca l’attenzione rivolta alla sua città: “Come Provincia abbiamo deciso di dare priorità a questo tratto stradale che è fondamentale per la mobilità quotidiana dei residenti di Anagni. Questi lavori rappresentano un miglioramento significativo per la sicurezza e la qualità della vita dei nostri cittadini”.

Il progetto ha riguardato il rifacimento completo del tappeto di usura, la sistemazione dei piani viabili degradati a causa delle avverse condizioni meteorologiche e dell’usura nel tempo e il rifacimento della segnaletica orizzontale ove necessario.

La Provincia di Frosinone si impegna a continuare a lavorare su progetti che migliorano la sicurezza e la qualità delle infrastrutture locali, rispondendo così concretamente alle necessità dei suoi cittadini.

COMUNICATO STAMPA