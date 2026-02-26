Conclusi i lavori del Consorzio Industriale a Sora, Maura: “Risultato concreto per le aziende”

Si sono conclusi i lavori di riqualificazione e potenziamento infrastrutturale nell’area industriale di Sora, un intervento atteso e strategico che ha interessato le reti e i servizi a supporto dell’agglomerato produttivo, migliorandone funzionalità, efficienza e sicurezza.

«Si tratta di opere di carattere tecnico e strutturale che hanno riguardato l’adeguamento e il miglioramento delle infrastrutture a servizio dell’agglomerato industriale di Sora, con particolare attenzione alla funzionalità delle reti, alla sicurezza e alla piena operatività delle aziende insediate. Gli interventi, che si sono conclusi nelle scorse settimane con la chiusura degli iter burocratici, hanno interessato anche il rifacimento e il potenziamento della segnaletica, realizzato di lì a poco, contribuendo a rendere l’area più ordinata e sicura sotto il profilo della viabilità interna – ha affermato il Consigliere Regionale e Vicepresidente della XI Commissione regionale Sviluppo Economico Daniele Maura – Questi lavori sono particolarmente importanti perché hanno permesso di dare risposte concrete a circa 20 aziende presenti nella zona industriale, realtà produttive che rappresentano occupazione, sviluppo e crescita per l’intero territorio. Assicurare loro infrastrutture adeguate significa sostenere la competitività del sistema economico locale e rafforzare la capacità attrattiva dell’area. In questo percorso, è doveroso riconoscere il lavoro svolto dal Consorzio Industriale del Lazio, che ha portato a compimento un intervento complesso e strategico, così come l’impegno del Commissario, prof. Raffaele Trequattrini, che ha seguito con attenzione e senso di responsabilità tutte le fasi di realizzazione dell’opera. La conclusione di questi interventi dimostra come la collaborazione tra istituzioni regionali ed enti di gestione delle aree industriali possa produrre risultati tangibili e immediati per le imprese e per i lavoratori. Continueremo a lavorare in questa direzione, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente le infrastrutture e creare condizioni sempre più favorevoli allo sviluppo economico del nostro territorio».

