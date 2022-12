Conclusi gli incontri del Governatore nella nostra ZONA LIONS 1 A ( TUTTI I CLUBS DELLA PROVINCIA DI FROSINONE)

Si è concluso il tour del Governatore Lions del Distretto 108 L Fabrizio Sciarretta nella nostra zona che comprende tutti i Clubs della provincia di Frosinone. Il primo incontro si è svolto a Cassino all’inizio di Dicembre dove si sono riuniti i Clubs di Cassino ,Arce Pontecorvo e Val Di Comino .Il governatore ha incontrato uno per volta i direttivi dove sono stati affrontati i vari problemi riguardanti l’organizzazione dei soci e i service svolti e da concretizzare nel prossimo futuro. Hanno partecipato ai tre direttivi i Presidenti di Cassino Francesca Rosso, Val Di Comino Domenico D’Antona e il Past Presidente di Arce Pontecorvo Giampiero Romano. Ha presenziato agli incontri con Fabrizio Sciarretta il Presidente di Zona Bernardo Maria Giovannone insieme al Segretario Distrettuale Roberto Tamburi. Dopo i direttivi si è svolta una bella conviviale coordinata dal Cerimoniere Distrettuale Luigi Capezzone e in quella occasione il Governatore ha fatto un appello ai soci a impegnarsi soprattutto sui progetti nazionali come la prevenzione del Diabete che con il camper della salute ha avuto un gran successo, sul poster per la pace, sul progetto Martina che si interessa della prevenzione dei tumori incontrando i ragazzi di terza media e di scuola media superiore, alleviare la fame, Sight for kids etc. Il secondo incontro con il Governatore si è tenuto nel Ristorante Bassetto di Ferentino e ha visto convolti i Clubs di Sora-Isola del Liri-Arpino e di Frosinone-Hanno chiaramente partecipato ai direttivi con il Governatore i rispettivi Presidenti Riziero Capuano e Roberto Boccardi alla presenza del Presidente di Zona. A Frosinone era anche presente il responsabile distrettuale per la mappatura dei Clubs Franceso Mozzetti socio del Club di Sora-Isola del Liri. Ad entrambi gli incontri ha partecipato il responsabile di Zona dei cani guida Franco Colosimo. Anche in questa sede Sciarretta, che concludeva il giro dopo aver visitato più di 100 clubs in questi mesi, ha fatto un appello a un impegno più mirato ai service nazionali e alla ricerca di nuovi soci che abbiano la sensibilità giusta per entrare in un’organizzazione internazionale votata alla solidarietà e ad aiutare le persone che sono in difficoltà. La conviviale seguita ai direttivi, coordinata dal cerimoniere distrettuale, si è conclusa con lo scambio di Guidoncini e il regalo di una copia del libro scritto dal Presidente di Zona al Governatore e non sono mancati gli auguri per le festività natalizie. I cinque Clubs inoltre nei due incontri, pur comprendendo le difficoltà, hanno espresso pieno assenso al progetto di ZONA INTERCLUB “ CENTRO ADDESTRAMENTO CANI GUIDA” che potrebbe essere al servizio delle tre Regioni del Distretto(LAZIO,SARDEGNA,UMBRIA) e non solo, da realizzare nella nostra Provincia su un terreno messo a disposizione dei Lions dalla XV Comunità Montana grazie alla sensibilità della sua commissaria Rossella Chiusaroli. Assenso convinto sull’ambizioso progetto è stato espresso anche da Colosimo responsabile di zona dei cani guida

Il Presidente della Zona Lions 1 A Distretto 108 L Bernardo Maria Giovannone