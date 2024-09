Conclusa a Piazza Vittorio la I edizione del PREMIO “OLTRE LA SOGLIA – PORTA MAGICA 2024”

PREMIO “OLTRE LA SOGLIA – PORTA MAGICA 2024” – PRIMA EDIZIONE. Si è conclusa giovedì 29 agosto, con il partecipatissimo incontro con Mino Gabriele, la prima edizione di “Oltre la Soglia – Premio Porta Magica di Roma 2024”, rassegna di nove appuntamenti culturali estivi, curati dalla Libreria Rotondi in collaborazione e con il patrocinio della Società Dante Alighieri, in collaborazione con Anec Lazio, Piazza Vittorio APS, Blu Banca, Esquilino 150.Dal 20 giugno, con una breve pausa a Ferragosto, all’interno dell’Arena Cinema di Piazza Vittorio, proprio a pochi passi dalla Porta Magica, sul palco con Gianluca De Martino si sono susseguiti: Jhumpa Lahiri, Silvia Ronchey, Giorgio Amitrano, Francesco Palmieri, Federico Cenci, Franco Cardini, Igor Sibaldi, Carlo Bozzelli, Emiliano Sciarra, Milena Carrara Pavan e Mino Gabriele.Il nostro ringraziamento va a loro perché ci hanno magistralmente guidati oltre le soglie di mondi, idee, linguaggi, culture, simboli e credenze, ma è soprattutto rivolto al pubblico romano che, vincendo il caldo e l’attrazione di tanti eventi concomitanti, dagli Europei di Calcio alle Olimpiadi, è stato il vero protagonista di queste serate con un’affluenza che è stata oltre ogni aspettativa, sempre affettuosa, accogliente e partecipata: numeri e clima da salone del libro!Un ultimo pensiero di riconoscenza anche ai gestori e collaboratori dell’Arena Cinema che, nel nostro attardarci con il pubblico e gli autori per la firma dei libri o qualche scampolo di dialogo, hanno sempre pazientemente sorriso dei piccoli ritardi tecnici cui li abbiamo costretti. Grazie ragazzi.

La bella estate, romana.

