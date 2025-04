Conclave 2025: il 7 maggio inizia la scelta del nuovo Papa. Le regole ferree per i cardinali e il “blindato” sistema di sicurezza

Il Conclave per l’elezione del prossimo Papa si terrà il 7 maggio 2025. A confermarlo è stato il cardinale Giuseppe Versaldi, all’uscita delle congregazioni, con una dichiarazione ufficiale che ha posto fine a settimane di attesa e speculazioni. I 133 cardinali elettori si riuniranno nella Cappella Sistina, dove si svolgerà il rituale millenario per la scelta del nuovo pontefice. Ma dietro le quinte, la preparazione per questo evento è altrettanto solenne e rigorosa, con misure di sicurezza e regole così severe da lasciare poco spazio alla possibilità di errore o violazione.

La Cappella Sistina chiusa per il Conclave: un evento blindato

A partire dal 28 aprile, la Cappella Sistina sarà chiusa al pubblico per permettere i preparativi in vista del Conclave, come comunicato dalla Direzione dei Musei Vaticani. Non solo la Cappella Sistina, ma anche i Giardini Vaticani e la Necropoli della Via Triumphalis saranno inaccessibili ai visitatori. Questa misura segna l’inizio di una serie di restrizioni che dureranno fino alla fine del Conclave, quando il nuovo Papa verrà finalmente eletto.

Le regole rigorose del Conclave: violarle significa rischiare grosso

Il Conclave è un evento di massima segretezza e ogni fase è governata da regole rigidissime. I cardinali elettori sono sottoposti a una claustratura assoluta, che implica l’impossibilità di comunicare con l’esterno in qualsiasi forma. L’uso di telefoni cellulari, smartphone, computer e persino la lettura di quotidiani è categoricamente vietato. Le finestre della Cappella Sistina saranno rigorosamente chiuse, e chiunque dovesse violare le regole rischierebbe la scomunica latae sententiae, una sanzione gravissima che comporta l’esclusione dalla comunità ecclesiastica.

Il divieto di comunicare i risultati: nessuna influenza esterna

Un altro aspetto fondamentale del Conclave riguarda il divieto assoluto di comunicare l’esito delle votazioni. Questo principio è sancito dalla Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis, che prevede severe pene per chi cercherà di influenzare l’elezione o di fare campagna elettorale per un candidato. Anche parlare con l’esterno è proibito, e qualsiasi tentativo di infrangere questo principio comporterà la scomunica.

I controlli e le misure di sicurezza: niente margini per gli spioni

La sicurezza durante il Conclave è messa a punto con un’attenzione quasi maniacale. Gli ambienti dove i cardinali risiederanno vengono sottoposti a una bonifica ambientale dettagliata per garantire l’assenza di microspie o dispositivi di intercettazione. Nei Conclavi più recenti, sono stati installati anche dispositivi anti-spionaggio in aree comuni e nelle cucine, per evitare infiltrazioni esterne. Il personale che assisterà i cardinali è stato scelto con attenzione e deve firmare un giuramento di segretezza, impegnandosi non solo a mantenere il riserbo, ma anche a evitare qualsiasi scambio di parole non necessarie con gli elettori.

Gli spostamenti blindati: dalla Casa Santa Marta alla Cappella Sistina

I cardinali non possono allontanarsi dalla residenza di Casa Santa Marta, un edificio situato a breve distanza dalla Cappella Sistina, dove hanno soggiornato anche papa Francesco e altri prelati. Ogni giorno, i cardinali saranno trasportati in Sistina a bordo di autobus blindati, in un tragitto isolato da qualsiasi contatto con l’esterno. Il viaggio, pur essendo breve, è pensato per mantenere la massima sicurezza e privacy.

Votazioni segrete e bruciatura delle schede

Le votazioni all’interno della Cappella Sistina avverranno in completo silenzio secondo un cerimoniale antico, dove ogni scrutinio viene seguito da una cerimonia di bruciatura delle schede. Dopo ogni votazione, le schede e qualsiasi appunto vengono bruciati, e non deve rimanere traccia di quanto accaduto, nemmeno sotto forma di segreti o informazioni non divulgate. Il processo garantisce una totale riservatezza, senza che nulla possa trapelare, nemmeno involontariamente.

Concludendo: un Conclave che promette grande attenzione

Il Conclave che inizierà il 7 maggio sarà, come al solito, un evento di grande importanza per la Chiesa cattolica e per il mondo intero. Ogni passaggio, ogni voto e ogni gesto sarà sottoposto a un controllo rigoroso, con l’obiettivo di preservare l’integrità del processo e di assicurare che la scelta del nuovo Papa avvenga in totale serenità, senza alcuna interferenza esterna.

In attesa della fumata bianca, l’attenzione è tutta sul protocollo che, come sempre, assicurerà che nulla sfugga al controllo della Chiesa.