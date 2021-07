Concessione cittadinanza onoraria di Isola del Liri alla Dr.ssa Pierpaola D’Alessandro, Direttrice Generale della ASL della Provincia di Frosinone

La Città di Isola del Liri ha deciso di concedere la cittadinanza onoraria alla Dr.ssa Pierpaola D’Alessandro, Direttrice Generale della ASL della Provincia di Frosinone.

La proposta, dopo un attento vaglio, ha incontrato il parere favorevole della apposita Commissione Cerimoniale, e di ciò innanzitutto ringrazio la Presidente Monica Mancini e tutti i suoi componenti: Annapaola Faticoni, Stefano D’Amore, Lucio Marziale, Deborah Bovenga e Diego Mancini.

Dopo il nulla osta della Giunta Municipale, siamo giunti al momento dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale, secondo le modalità previste dal nostro specifico Regolamento.

Si tratta di un momento altamente solenne e significativo, in quanto la concessione della cittadinanza onoraria costituisce il più alto riconoscimento che la nostra città offre a personalità che, come recita l’art. 1 del “Regolamento per la concessione delle onorificenze Comunali”, si siano distinte “particolarmente nel campo delle scienze, della ricerca, delle lettere, delle arti, dell’industria, del commercio, del lavoro, della scuola, dello sport, della solidarietà, con iniziative di carattere sociale, filantropico, educativo, assistenziale, artistico-culturale, od in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni finalizzate a promuovere la conoscenza e la valorizzazione della realtà socio-economica, storico-artistica e umana della nostra terra, od in azioni di coraggio, di abnegazione civica e di alto valore a vantaggio della comunità di Isola del Liri, promuovendo i valori umani della solidarietà, dell’amore, dell’aiuto al prossimo e della convivenza sociale attraverso una generosa e disinteressata dedizione alla gestione politica ed amministrativa di istituzioni pubbliche o private”.

La motivazione della concessione della cittadinanza onoraria alla Dr.ssa Pierpaola D’Alessandro così recita:

“Pierpaola D’Alessandro ha guidato la ASL di Frosinone in un momento di eccezionale difficoltà, contribuendo in maniera decisiva al superamento delle fasi di maggiori criticità della pandemia da Covid 19. Ha governato con grandissima efficienza e spirito di sacrificio la complessa macchina organizzativa della Sanità pubblica e privata, rafforzando al massimo i servizi per gli utenti, e coinvolgendo tutti gli operatori in uno sforzo comune per fronteggiare con successo l’evento pandemico. In particolare, ci piace la determinazione e la tempestività con cui ha contribuito in maniera decisiva alla apertura a Isola del Liri dell’hub vaccinale, luogo di conforto e sicurezza di tanti concittadini. Con lei, intendiamo altresì riconoscere il ruolo fondamentale nel contrasto alla pandemia avuto dal Servizio Sanitario Nazionale, verso cui va la incondizionata gratitudine e il ringraziamento profondo di tutta la comunità cittadina”.

Il Consiglio Comunale di Isola del Liri ha inteso quindi premiare una DONNA che ha dimostrato eccezionali capacità organizzative e umane in un periodo e in un contesto difficilissimo per tutti noi, come la pandemia tuttora in corso.

Ma assieme a lei, e attraverso lei, noi onoriamo TUTTO IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, che attraverso la struttura centrale pubblica, ma anche con il supporto prezioso di quelle private, ha mostrato una professionalità, una abnegazione, un senso del dovere e una capacità di sacrificio che devono essere portate ad esempio, soprattutto alle nuove generazioni.

Ecco perché riteniamo importante questo nostro atto simbolico, ecco perché siamo lieti di accogliere la Dr.ssa Pierpaola D’Alessandro nella nostra comunità cittadina: BENVENUTA A ISOLA DEL LIRI.

