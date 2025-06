Concerto in memoria di Papa Francesco. Una serata di musica, memoria e gratitudine alla Sala Italia UNAR

In occasione della Giornata mondiale della donazione del sangue, sabato 14 giugno alle ore 20:00 presso la Sala Italia UNAR, in via Ulisse Aldrovandi 16 a Roma, si terrà un evento speciale che intreccia arte, riflessione e spiritualità.

Tre importanti ricorrenze si fondono in un unico momento di raccoglimento e celebrazione:

Il trigesimo di Papa Francesco, figura che ha segnato profondamente la Chiesa contemporanea;

L’inizio del pontificato di Papa Leone, anch’egli di origini piemontesi;

La celebrazione del dono, in tutte le sue forme: dal dono del sangue al dono della vita e della solidarietà.

Ad accompagnare la serata, un raffinato programma musicale con interpreti d’eccezione. 🎻 Toki Takahashi, al violino,🎤 Giulia Patruno, soprano e🎹 Paolo De Matthaeis, al pianoforte.

Saranno eseguiti brani di Schubert, Elgar e Dvořák, in un’atmosfera di profonda suggestione.

L’ingresso è gratuito, ma è necessaria la prenotazione tramite SMS o WhatsApp al numero: 349 5487626.

Un invito a partecipare per condividere bellezza, memoria e consapevolezza, in una serata che celebra la generosità umana e spirituale.

