CONCERTO “DOPPIO” DELLA PFM PER LA FESTA DEL PATRONO SAN ROCCO (16 agosto)

Cisterna di Latina – A Ferragosto la piazza si accende con il ritmo di “HIT MANIA DANCE SHOW” (15 agosto)

La storica Premiata Forneria Marconi (PFM) sarà protagonista sul palco di Piazza XIX Marzo, arricchendo il “curriculum” dei big che negli anni si sono esibiti a Cisterna per la festa del patrono San Rocco Sabato 16 Agosto dalle ore 22:00.

Un doppio concerto celebrativo, di soli grandi successi: un tuffo tra le radici del rock progressive italiano e l’eredità musicale di Fabrizio De André .

La PFM, una delle pietre miliari della musica italiana, porterà a “CisternaEstate”, con ingresso libero e gratuito, il suo tour “Doppia Traccia”, una performance doppia che unisce progressive e poesia, musica e lirica, passato e presente.

Il concerto si articolerà in due parti distinte ma complementari: nella prima, la band capeggiata dai musicisti storici Franz Di Cioccio alla batteria, Lucio Fabbri al violino, Patrick Djivas al basso, eseguirà i suoi grandi successi, pezzi simbolo del progressive italiano come “Impressioni di settembre”, brano che ha segnato la storia della musica con la sua melodia lirica e l’uso pionieristico del Minimoog. Seguiranno altre perle come “È festa”, un’esplosione strumentale che accende il pubblico con riff di chitarra e organo, e “La carrozza di Hans”, viaggio immaginario tra sonorità classiche e richiami al prog inglese di Genesis e Jethro Tull. Non mancheranno inoltre “Dove… quando… parte I” e “Mondi paralleli”, brani che testimoniano l’evoluzione musicale e la maturità artistica della band.

La seconda parte del concerto sarà dedicata a un omaggio sentito e personale al grande Fabrizio De André in occasione degli 85 anni dalla nascita del cantautore genovese. Intitolato “ PFM canta De André ”, questa parte reinterpreta i capolavori di Faber in chiave rock-progressive, mantenendo intatta la poesia originale ma arricchendola con gli arrangiamenti e le sonorità che hanno reso celebre la storica tournée e il disco live del 1979. Verranno eseguiti brani immortali come “Il pescatore”, “Volta la carta”, “Bocca di Rosa”, “Andrea”, “La canzone di Marinella”, “Zirichiltaggia” e “Amico fragile”, in un viaggio emozionale che celebra la grandezza di uno degli autori più amati della musica italiana.

La PFM si presenta sul palco con musicisti di primissimo piano, in grado di rinnovare – senza tradire la propria essenza – un repertorio vasto e complesso: un omaggio prezioso e coinvolgente alla storia della musica italiana, da non perdere.

Venerdì 15, Ferragosto, Piazza XIX si trasforma in una grande pista da ballo al ritmo di “HIT MANIA DANCE SHOW”, celebre brand musicale che approda per la prima volta in provincia di Latina.

Famosa serie di compilation che dagli anni ’90 accompagna le estati italiane con i più grandi successi dance e pop, Hit Mania Dance proporrà, a partire dalle 22:00, uno show dal vivo ad alto ritmo con grandi hit dance, mixate senza interruzioni. Sul palco si alterneranno DJ, cantanti, vocalist, ballerini, performer e mascotte, arricchito da effetti scenografici, costumi spettacolari, sorprese e tanta animazione. Ingresso libero e gratuito.