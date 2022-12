Concerto di Fine Anno presso l’Abbazia di Casamari, Gianluca Quadrini rappresenta la Provincia

E’ stata celebrata ieri la XXX edizione del Concerto di Fine Anno presso l’Abbazia di Casamari

E’ stata un’edizione magistrale del Requiem di Mozart a consegnare alla memoria del territorio della provincia di Frosinone questa tradizionale istituzione, proposta nella meravigliosa culla millenaria della cultura qual è Casamari.

A portare il saluto del Presidente della Provincia Luca Di Stefano, costretto all’assenza da una sindrome influenzale, all’Abate di Casamari, a tutte le autorità e ai numerosi presenti, è stato il Consigliere Gianluca Quadrini.

“Intendo sottolineare – ha detto tra l’altro Quadrini nel saluto ai presenti – la rilevanza della proposta musicale, il Requiem di Mozart, il suo elevato prestigio e il preciso significato, il rispettoso afflato che ci coinvolge tutti nel pensiero delle grandi sofferenze che purtroppo affliggono numerose zone del mondo, a partire dal conflitto in Ucraina. Intendo altresì rimarcare, nel portare il saluto della Provincia di Frosinone e del Presidente Di Stefano, oltre che mio personale, in questa importante occasione, l’imponente significato simbolico della vasta presenza questa sera qui a Casamari, dopo due anni di lontananza forzata e di orribili conseguenze della pandemia. Riteniamo significativo confermare – ha anche detto Quadrini – come la Provincia di Frosinone abbia sostenuto sin dall’inizio l’idea e l’iniziativa di Padre Federico Farina che oggi compie trent’anni e come nel futuro continuerà, anche con maggior convinzione, a sostenere il Concerto di Fine Anno qui a Casamari”.

COMUNICATO STAMPA