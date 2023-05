Concerto 20 Maggio Conservatorio di Frosinone – Trio Nuages

20 maggio 2023, giornata di grande musica al Conservatorio Licinio Refice di Frosinone per gli amanti della musica classica per il concerto del Trio Nuages; una formazione di eccellente qualità formata da Claudia Ramous al violino, Paolo Montin al clarinetto e Stefano Diotallevi al pianoforte. Tale organico strumentale (clarinetto, viola e pianoforte), desta particolare interesse per gli aspetti timbrici ed espressivi; uno straordinario cartellone all’insegna della qualità degli esecutori. Tre grandi compositori, Mozart, Bruch e Schumann, hanno riservato a questa formazione bellissime pagine, ed infatti il programma del concerto prevede: • Otto Pezzi (Acht Stücke) op. 83 di Max Bruch, • Quattro pezzi “Marchenerzahlungen” (Racconti di fiabe) op. 132,di Robert Schumann Gli Otto Pezzi op. 83 di Max Bruch appartengono all’ultima fase creativa del compositore, sono ispirati ai fiabeschi cicli cameristici di Robert Schumann, e furono scritti per suo figlio Max Felix Bruch, eccellente clarinettista; l’opera, dedicata alla principessa Sofia di Schönburg-Waldenburg, regina d’Albania. I quattro pezzi “Marchenerzahlungen” (Racconti di fiabe) op. 132, di Robert Schumann furono composti nel 1853, e risultano misteriosi e notturni, impreziositi da uno struggente colore timbrico; insieme a Märchenbilder (Immagini fiabesche) per viola e pianoforte e Kinderszenen (Scene infantili) per pianoforte, rappresentano il tributo di Schumann al pittoresco e al fantasioso Orario del concerto 18,30 presso l’auditorium Daniele Paris, Viale Michelangelo – Frosinone. INGRESSO LIBERO

COMUNICATO STAMPA