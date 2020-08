“CONCERTI IN GIARDINO” A VILLA TORRIONE: oggi ECO QUINTET e NINFA ETERNA METAFORA

Un ciclo di performance musicali, tra aperitivo, danza, letteratura, prodotti tipici, immerso nei filari di ulivi distesi sulle pendici dei monti tra Cori e Norma.

“Concerti in Giardino” è l’iniziativa dell’Accademia Torrione che si tiene al tramonto, negli spazi all’aperto di Villa Torrione, a Doganella di Ninfa, e con un numero limitato di spettatori, per garantire distanze di sicurezza tra il pubblico. Ogni concerto proporrà una gran varietà di musicisti, performers (locali e internazionali) e repertorio.

Oggi, 2 agosto, alle ore 19 si esibirà l’“Eco Quintet”, una delle più belle formazioni di musica da camera, composta da Sara Natalizi (flauto), Ambra Guccione (oboe), Mario de Meo (clarinetto), Mirko Nunziante (fagotto), Andrea Antonelli (corno).

La performance sarà preceduta da un aperitivo e una breve presentazione del libro “Ninfa eterna metafora del tempo sospeso” dell’autrice Alessandra Corvi (edito da Sintagma) e moderato dal giornalista Mauro Nasi.

Seguirà il concerto al termine del quale si potranno degustare specialità culinarie e prodotti freschissimi dell’orto della casa.

“In questo momento di difficoltà per le arti e gli spettacoli dal vivo, per l’impossibilità di riunirsi in una sala da concerto o teatro – afferma l’organizzatrice Accademia Torrione – vogliamo creare un’occasione per godere di performance dal vivo in spazi aperti, unendole al contatto con la natura. L’espressione artistica e letteraria parla direttamente alla nostra natura, intelletto e sensi e ci offre una nuova prospettiva di relazione con il mondo. Questi eventi sono un’occasione di ritrovo, di esperienza e di sostegno di arte e letteratura”.

Al fine di garantire il rispetto delle norme anti-Covid, è necessario prenotare all’indirizzo: accademiatorrione@gmail.com.

Tutto il ricavato andrà a sostenere spese e lavoro degli artisti.

