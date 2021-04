Conca Sora, Tomaselli: “Annullate le bollette, agli aumenti sconsiderati non corrispondono benefici a favore di chi lavora la terra”

Per rendere “legittimo” il tributo, e quindi per renderlo conforme al dettato della legge, art.860c.c, il consorzio ha provveduto a rieffettuare una perimetrazione inserendo in essa, zone fino ad allora rimaste escluse, comprese le zone urbane;

l’art.59 del regio decreto 13 febbraio 1933,n215(nuove norme per la bonifica integrale) impone ai proprietari consorziati la corresponsione di un tributo utile a finanziare l’adempimento dei fini istituzionali dell’ente, delinea perciò una prestazione patrimoniale ricompresa nell’art. 23 Cost. costituzionalmente legittima solo e soltanto in quanto determinata o determinabile sulla base e in proporzione dei benefici derivanti dalla bonifica.

Detto “vantaggio” deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile del singolo fondo a causa della bonifica, idoneo a tradursi in una qualità del fondo(accrescendone perciò il valore), non essendo sufficiente un beneficio relativo al complessivo territorio e meramente derivante solo per riflesso dall’inclusione in esso del bene(corte Cassazione sentenza 15 maggio 2013 n. 11801)

Comunicato stampa a firma del consigliere comunale di Isola del Liri, Mauro Tomaselli