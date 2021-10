Conca di Sora, Tomaselli: “Uscire dal perimetro di contribuenza per non pagare nessun tributo”

I comitati no conca e i cittadini chiedono ai due candidati alla carica di sindaco di Sora Eugenia Tersigni e Luca Di Stefano se sono favorevoli all’uscita dal perimetro di contribuenza del comune di Sora con apposita delibera da approvare in consiglio comunale per poi inviare alla Regione Lazio per la definitiva approvazione . Se tutti i comuni deliberassero l’uscita dal perimetro di contribuenza dei consorzi di bonifica i cittadini non pagherebbero nessun tributo sia per le case che per i terreni. Solo chi usufruirà del servizio idrico pagherà e comunque solo su richiesta dell’utente come già accade nei comuni di Settefrati ,San Donato, Gallinaro, Alvito, Vicalvi e Terelle .