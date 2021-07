Conca di Sora, Mauro Tomaselli:” uscire dal perimetro di contribuenza e No al costituendo nuovo consorzio unico Lazio Sud-Est”

Maxi bollette e gestione dei consorzi di bonifica enti inutili da ridimensionare.Il sindaco di Isola del Liri Massimiliano Quadrini è per “mantenere la Conca”

La maggioranza quadriniana ha votato contro la nostra proposta. Secondo il sindaco non ci sarebbero “rilievi giuridici per uscire dalla contribuenza”. I fatti però dimostrano il contrario, infatti il comune di Terelle è uscito da tale perimetro di contribuenza ed altri come Settefrati, San Donato, Gallinaro, Alvito, Vicalvi, pur faceno parte del perimetro consortile non hanno mai fatto parte del perimetro di contribuenza , ragion per cui non pagano nessun tributo. Quindi, se questo la Regione Lazio lo ha permesso negli anni passati, può farlo anche con noi, del resto, la legge dovrebbe essere uguale per tutti!

Nel momento in cui il comune uscirà dal perimetro di contribuenza si tornerà ad essere sotto la tutela della Regione per i lavori di ordinaria e di straordinaria manutenzione come i comuni su indicati mentre, il Consorzio potrà gestire solo gli impianti di irrigazione senza perciò intaccare il servizio idrico.

Poi la lettera dei sindaci di Isola del Liri , Sora, Castelliri, Pescosolido, Arpino, Posta Fibreno, Campoli Appennino e Fontechiari indirizzata ai responsabili politici di questo disastro Zingaretti e Buschini PD oggi sostenuti ” dai 5 stelle Marcelli, è stato solo un voler perdere tempo e buttare fumo negli occhi laddove sostengono:”vorremmo dare delle risposte ma non ne abbiamo nè la possibilità il potere ,loro che sono i primi cittadini e i comuni i primi contribuenti e propieteri del consorzio.

I nostri sindaci, pur rendendosi conto di tale disastro, accettano passivamente le decisioni imposte dai politici romani solo per salvaguardare le poltrone. Dimettetevi!

Prossimo incontro ad ARPINO L’11 luglio ore 9e30 con l’ingegnere Antonio Sardellitti Terra di Cicerone aboliamo la conca di Sora e tutti i comitati che si sono costituiti dove proporrò una grande protesta davanti al consorzio di Bonifica Conca di Sora

Isola del Liri 1/07/2021

il consigliere Mauro Tomaselli

hanno votato contro anche la sospensione immediata delle bollette e il ripristino delle bollette del 2018 e per non costituire il nuovo consorzio unico

