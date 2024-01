Conca di Sora – L’assordante silenzio dei sindaci

“La Regione bloccherà gli aumenti”. Questo trionfale annuncio fu fatto dai sindaci del territorio a luglio del 2021 dopo le proteste per gli aumenti delle bollette dei Consorzi di Bonifica. In una nota a firma congiunta i sindaci, tra le altre cose, scrissero: «La Regione interverrà sul tema, neutralizzando gli incrementi tariffari attraverso apposito provvedimento, a seguito del quale, si comunicheranno, in collaborazione con la Conca, le indicazioni sulle modalità di rimborso per chi ha già provveduto ad effettuare il pagamento». Ottimo. I sindaci teorizzano addirittura i rimborsi. Che bravi!Sono passati trenta mesi. Il Consorzio di bonifica della “Conca di Sora” sta inviando maxi avvisi di accertamento. I sindaci sono in rigoroso silenzio. Ma non tacciono da soli. Questa volta sono in compagnia dei 4 consiglieri regionali eletti in Provincia di Frosinone. Tacciono tutti. Non hanno nulla da dire neppure quelli che adesso sono al governo della Regione Lazio. Tanto la gente strilla, ma poi paga e dimentica. E li vota ancora.

fonte Penna e Spada