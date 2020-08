Con la cocaina in auto, amministratore del sorano beccato e segnalato

L’episodio risale a diversi giorni fa e vede come protagonista anche un amministratore/trice comunale del comprensorio sorano. Nonostante sulla notizia sia stato posto il massimo riserbo, i dettagli sono ormai noti e circolano con insistenza, con tanto di nome e cognome.Sono stati i carabinieri della Compagnia di Sora a scovare una imprecisata quantità di cocaina in un’auto in cui viaggiavano un uomo e una donna che avrebbero spiegato ai militari che la droga era per uso personale. Da qui la segnalazione all’autorità competente quale assuntori della sostanza stupefacente. Da chiarire, oltre alla provenienza della ‘coca’, anche se si sia trattato di un episodio isolato oppure se i carabinieri hanno sorpreso due consumatori abituali.

