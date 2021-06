Con il prosciutto cotto al vino e la ciambella scottolata Cori ha partecipato alla presentazione del progetto “Origine Comune” di Anci Lazio

Si è svolta a Roma, presso la Casa del Cinema a Villa Borghese, la presentazione del progetto promosso da Anci Lazio “Origine Comune” e quindi. Un evento tenutosi in presenza grazie all’allentamento delle misure anticovid e che ha visto la presenza di oltre 70 tra sindaci e amministratori dei Comuni del Lazio.

Il progetto che Anci Lazio, con il sostegno della Regione Lazio, porta avanti da diversi anni, quest’anno vede protagoniste 48 specialità dichiarate De.Co. (Denominazione di origine Comunale) dai 46 Comuni che hanno aderito al bando di Anci Lazio.

Alla presentazione del repertorio dei prodotti enogastronomici De.Co. – certificazione volta a notificare “anagraficamente” la derivazione di un prodotto dal suo luogo storico di origine – Cori si è presentata con due prodotti certificati De.Co.: il prosciutto cotto al vino e la ciambella scottolata.

«Due tipicità locali di elevata qualità che devono essere tutelate e promosse – così il sindaco di Cori, Mauro De Lillis – poiché rispecchiano l’identità del nostro territorio e rappresentano un patrimonio culturale della comunità. Salvaguardare la memoria delle radici della nostra meravigliosa terra è un dovere al quale noi stiamo cercando di adempiere. Doverosi – concludono il primo cittadino – i ringraziamenti all’assessore all’Agricoltura del Comune di Cori, Simonetta Imperia, per l’impegno e il lavoro svolto per l’ottenimento di questi importanti riconoscimenti. Grazie anche a tutti i produttori locali che hanno voluto seguirci in questa bella avventura».

«Le De.Co. rappresentano una strategia forte per la salvaguardia delle identità territoriali – il commento dell’assessore Simonetta Imperia -, il nostro impegno in questo senso parte dalla convinzione che le tradizioni agroalimentari ed enogastronomiche tipiche e caratteristiche di un territorio sono al pari delle testimonianze storico-monumentali che raccontano secoli di storia».