Con il “Parco delle Meraviglie 2022”, una miriade di eventi per conoscere e vivere l’area verde più grande del Lazio

Sono 140 gli eventi illustrati nel ricco catalogo del programma “Il Parco delle Meraviglie 2022” curato dal Parco Naturale dei Monti Simbruni , appuntamenti organizzati dallo stesso Ente e da privati del territorio (associazioni e guide) fino a gennaio 2023. Gli eventi rientrano in varie tipologie, con l’obiettivo di far conoscere ed amare l’area verde più grande del Lazio in tutte le sue particolarità. Il ricco programma prevede escursioni in bici, a piedi o a cavallo lungo i tantissimi sentieri esistenti, escursioni didattiche dedicate ai bambini , visite nell’area faunistica del cervo, corsi di fotografia sul campo, osservazioni delle stelle e dei pianeti, delle sorgenti, rafting nel fiume Aniene, osservazione dei fenomeni carsici, pratiche legate allo yoga e alla meditazione, concerti di musica (classica e moderna), eventi enogastronomici, serate di divertimento con il “Cabaret Nel Parco” e tanto altro. “Una miriade di attività –sottolineano il Presidente Domenico Moselli ed il Direttore Carlo Di Cosmo– rivolte a tutti, dai bambini agli escursionisti esperti, per far conoscere ed amare il magnifico territorio dei Monti Simbruini, capace di offrire a chiunque lo viva un’esperienza unica, originale e di riequilibrio, sia per brevi che per lunghi soggiorni. Un esempio di quanto incredibile e stupefacente sia la natura, assolutamente da non perdere! Ringraziamo le Associazioni, che hanno messo in campo tutto il loro impegno nel migliorare il servizio ed ampliare l’offerta per rispondere al meglio alle esigenze dei turisti. Ringraziamo la Regione Lazio, in particolare l’Assessorato alla Transazione Ecologica e Trasformazione Digitale l’on. Roberta Lombardi, e il Direttore della Direzione Ambiente Vito Consoli per il sostegno finanziario che ci hanno garantito. Ringraziamo infine i dipendenti del Parco, in particolare il servizio Promozione e Comunicazione ed il Servizio Naturalistico, che hanno lavorato alla realizzazione del catalogo e che saranno impegnati nell’organizzazione dei numerosi eventi”. Conoscere e vivere il Parco Naturale dei Monti Simbruini, sarà un’esperienza che lascerà il segno. Sul sito internet www.parcomontisimbruini.it oppure all’indirizzo http://webok.it/studio/simbruiniok/ si può vedere “Il Parco delle Meraviglie 2022” scaricare l’intero catalogo degli eventi, e restare sempre aggiornati sulle attività in corso.

