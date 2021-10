Con Codici Cultura una serata tra i cinque sensi per riscoprire l’importanza della cultura e della socialità

Dopo una pausa forzata a causa della pandemia e del lockdown, riprende l’attività dell’associazione Codici Cultura. Un nuovo inizio con un’iniziativa di livello e dai molteplici significati. Il 17 ottobre, presso la Tenuta di Pietra Porzia a Frascati (Roma), si terrà infatti una manifestazione all’insegna dei cinque sensi.

“La cultura ha un ruolo importantissimo – dichiara Marica Iuculano, Presidente di Codici Cultura – e lo abbiamo riscoperto durante questa pandemia, che ha stravolto le nostre vite, le nostre abitudini. In questi mesi difficili, drammatici se pensiamo al periodo durissimo del lockdown, è grazie alla cultura se siamo riusciti a mantenere i rapporti, perché la cultura unisce, è un alleato prezioso che in momenti del genere ci dà la forza per andare avanti, per combattere paure e ansie. Questo è il senso della serata, direi il sesto, il senso di appartenenza ad un mondo bello e meraviglioso, a volte terribile e spietato ma pur sempre ancora l’unico che abbiamo e bisogna custodire e proteggere ciò che c’è di bello in esso”.

“La cultura è fondamentale per il recupero della socialità – aggiunge Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –, per riallacciare e rafforzare legami messi a dura prova dal Covid. Iniziative come questa sono preziose, perché grazie alla cultura ci permettono di trascorrere insieme momenti importanti, riscoprendo il valore dell’arte e dell’enogastronomia, come avverrà in questa occasione”.

Quella di domenica, come detto, sarà un’iniziativa all’insegna dei cinque sensi: la vista, incantata dalle splendide colline dei Castelli Romani, nel cuore del lago Regillo e spinta oltre dalla magia e dai colori dei quadri presentati dalla Galleria d’Arte Spazio Cima; l’olfatto, inebriato dal profumo del vino della cantina Tenuta di Pietra Porzia; il gusto, esaltato dalle pietanze dello chef preparate con sapiente alchimia dei prodotti dei Castelli a km 0; l’udito, allietato dalla splendida voce di Francesca La Colla; il tatto, ultimo ma non ultimo dei 5 sensi, stimolato dall’olio essenziale che sarà possibile massaggiare sulle mani prima della cena. La commistione dei cinque sensi inizierà alle ore 18:30 con la visita guidata alla cantina di Pietra Porzia, nel silenzio delle grotte scavate nel tufo romano, dove sarà offerta una piccola degustazione dei vini e dell’olio prodotti in loco. Ci si sposterà subito dopo nella Tenuta e a bardo piscina si potrà godere di un cocktail di benvenuto accompagnato dalle primizie culinarie del posto. Alle ore 20:00 ci si accomoderà per gustare la cena e il resto della serata.

COMUNICATO STAMPA