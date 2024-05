Con 10 Kg di droga nascosti nel portabagagli: due arresti in provincia di Frosinone

Ieri mattina gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Cassino, dopo aver notato alcuni comportamenti sospetti, fermavano in autostrada nei pressi del comune di Mignano Montelungo (CE) un’autovettura Opel Mokka con due persone a bordo.Durante il controllo, gli agenti notavano subito l’atteggiamento nervoso dei due occupanti i quali risultavano impazienti di riprendere la marcia e, sentiti separatamente, non davano contezza circa il loro viaggio, fornendo oltretutto versioni contraddittorie. Insospettiti, gli agenti decidevano di approfondire l’ispezione.L’intuizione dei poliziotti risultava fondata, infatti, nel vano portabagagli veniva trovato uno zaino contenente quasi 10 kilogrammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, suddivisa in nr. 100 involucri.I fermati venivano arrestati in flagranza per detenzione e traffico di sostanza stupefacente e associati al carcere di Cassino.

