“COMUNQUE RESPONSABILE”, GIUSEPPE SACCO PRESENTA IL LIBRO SULLA SUA STORIA DI SINDACO

Evento in programma giovedì 29 maggio, alle ore 18, presso la Sala degli Abati del Palagio badiale di Cassino, con l’Ordine degli Avvocati e il Caffè Giuridico Letterario

“Ho cercato di far conoscere le vicende che segnano l’amministrazione di un comune, aprendo idealmente le porte del palazzo ai cittadini”

Lo conosceremo sotto un’altra veste Giuseppe Sacco, sindaco di Roccasecca. Alle doti professionali di avvocato, alle riconosciute e apprezzate capacità di amministratore pubblico, ora affiancherà una nuova e sorprendente abilità: quella di scrittore.

Il sindaco di Roccasecca infatti ha dato alle stampe per Graus editori un libro dal titolo, “Comunque responsabile”, affiancato da un sottotitolo molto esplicativo sul senso e le ragioni del volume, “Il Sindaco, gli enti locali e le ragioni di una riforma”.

“E’ il racconto di una storia, la mia storia di sindaco che poi è la stessa di tanti miei colleghi – spiega Giuseppe Sacco – nata dalla passione e dalla voglia di cambiare la narrazione del proprio territorio. Un racconto i cui protagonisti sono anche i cittadini, con le loro aspettative e le loro debolezze, narrate attraverso simpatici aneddoti a volte portati anche al limite del paradosso”.

“E’ il racconto – continua ancora il sindaco di Roccasecca – di chi si sente comunque responsabile e che ha voluto far conoscere il lato più nascosto delle vicende che segnano l’amministrazione di un comune, aprendo idealmente le porte dell’ente anche a chi non vive e non ha mai vissuto l’esperienza amministrativa. Insomma, un racconto che abbraccia la nostra quotidianità in cui siamo tutti più o meno protagonisti”.

Prestigiosa la collaborazione per la presentazione del volume che si terrà giovedì prossimo, 29 maggio, alle ore 18 presso la Sala degli Abati del Palagio Badiale di Cassino. L’ordine degli avvocati di Cassino e il Caffè Giuridico Letterario hanno voluto affiancare il sindaco di Roccasecca in questo suo esordio da scrittore.

Oltre alla presenza di Giuseppe Sacco, l’evento vedrà i saluti iniziali del dottor Lucio Schettino, Presidente del Tribunale di Cassino; dell’avvocato Giuseppe Di Mascio, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Cassino. Mentre a moderare la serata sarà l’avvocato Grazia Maria Sacco, segretaria dell’Ordine degli Avvocati e presidente del Caffè Giuridico Letterario.

“Ringrazio l’Ordine degli Avvocati di Cassino e il Caffè Giuridico Letterario – ha concluso Giuseppe Sacco – sono onorato di avere a mio fianco il dottor Schettino, il presidente Di Mascio e l’avvocato Sacco. Invito tutti alla partecipazione. Infine, un ringraziamento alla mia famiglia, quella di origine e quella che mi sono costruito, perché mi permettono di poter tenere insieme la mia professione, la mia passione per l’impegno pubblico e gli affetti più cari. A loro va la dedica di questo lavoro”.