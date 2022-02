Comunità Sikh di Cisterna: collaborazione Asl-Comune-UILA per la vaccinazione anti Covid19

Dopo la prima tappa prenatalizia, è proseguita ieri la campagna di vaccinazione della comunità Sikh a Cisterna, grazie alla collaborazione tra la Asl di Latina, il Comune di Cisterna di Latina e la UILA di Latina.

La vaccinazione si è resa possibile grazie alla collaborazione dei medici di medicina generale dell’Unità di Cure Primarie del centro vaccinale di San Valentino. In virtù dell’accordo con i referenti della comunità indiana che hanno avuto un incontro in streaming con il sindaco di Cisterna Valentino Mantini, il direttore del Distretto Latina 1 Belardino Rossi e il segretario della UILA di Latina Giorgio Carra, 80 cittadini indiani hanno ricevuto questa mattina il siero contro il virus del Sars-Cov-2, presentandosi al centro di San Valentino muniti di tessera sanitaria.

Domenica 6 marzo, invece, sarà la volta dei cittadini indiani che non hanno potuto accedere al portale della Regione Lazio. Un centinaio di cittadini indiani riceveranno il vaccino nella sala religiosa, adibita a Tempio, che si trova sulla via Provinciale per Latina: a queste somministrazioni provvederanno i sanitari della Asl di Latina.

«Abbiamo il dovere di tutelare le fasce più deboli della popolazione – ha detto il sindaco di Cisterna Valentino Mantini -: per questo non possiamo dimenticare il forte radicamento della comunità Sikh, che sul nostro territorio è impiegata nelle campagne per le coltivazioni agricole. Questa azione specifica – ha concluso il sindaco Valentino Mantini – ci permetterà di continuare a prevenire la diffusione del contagio da Covid 19 e di rendere accessibili a tutti i servizi sanitari».

«È doveroso, anche in questa occasione, ringraziare i medici di famiglia di Cisterna che hanno reso possibile questa giornata – ha affermato il direttore del Distretto Latina 1 Belardino Rossi -, dimostrando come sia possibile operare insieme a favore della comunità, grazie alla disponibilità di tutti gli attori locali».

«Ci congratuliamo con il Comune di Cisterna e con la Asl di Latina per aver messo a disposizione della comunità Sikh una giornata di vaccinazione straordinaria – ha dichiarato il segretario della UILA di Latina Giorgio Carra -. È stata dimostrata una grande sensibilità verso una comunità che partecipa attivamente alla vita quotidiana della nostra città che, in sinergia con le istituzioni, ha scelto la via della vaccinazione per operare in sicurezza».

COMUNICATO STAMPA