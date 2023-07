«Esprimo vive congratulazioni, a nome mio e della Giunta, per l’elezione di Victor Fadlun a presidente della Comunità ebraica di Roma. Un uomo di grande cultura, un brillante manager che saprà guidare al meglio l’importante Istituzione che presiede. La Regione Lazio, come sempre, sarà al fianco di tutta la Comunità ebraica, per proteggere e veicolare gli alti valori che essa rappresenta».

Lo dichiara in una nota Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio.

COMUNICATO STAMPA