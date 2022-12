Comuni ricicloni, i complimenti del presidente Pompeo e del vicepresidente e delegato all’ambiente, Alessandro Cardinali

“La Provincia di Frosinone ha dato il suo contributo per potenziare la raccolta differenziata e questo risultato è il modo migliore per concludere i miei otto anni alla guida dell’ente di piazza Gramsci. Si conferma quella che ormai è una consuetudine: i comuni della provincia di Frosinone che trionfano per le percentuali di raccolta differenziata nella classifica di Legambiente Lazio. Sant’Ambrogio sul Garigliano primo comune con l’85% di rifiuti differenziati , Coreno Ausonio e Vallecorsa premiati come comuni “plastic free”, Patrica e Colle San Magno comuni ricicloni per avere superato la percentuale del 65%.

Un ottimo risultato per il quale voglio rivolgere i miei apprezzamenti e i miei complimenti ai Comuni e ai loro amministratori. Questi riconoscimenti infatti testimoniano il percorso virtuoso del nostro territorio nell’ambito della promozione di una corretta gestione dei rifiuti che si traduce, direttamente, nell’azione di tutela e salvaguardia dell’ambiente da sempre priorità dell’Amministrazione provinciale. Peccato solamente per il leggerissimo decremento rispetto al risultato complessivo dell’anno precedente che ci ha fatto perdere il primato a livello regionale e che deve spingerci a fare sempre meglio e di più.

Proprio la Provincia di Frosinone, in questi anni della mia presidenza, ha sostenuto il processo di potenziamento della raccolta differenziata. Abbiamo messo a bando oltre sedici milioni di euro, dodici già erogati e il resto attualmente in corso di affidamento, per cui considero l’ente Provincia parte attiva del risultato raggiunto e il modo migliore per concludere questi otto anni da presidente: un ambiente più sano, infatti, significa un futuro migliore per tutti, a partire dai nostri figli. E sono orgoglioso di aver dato il mio contributo”. È quanto dichiara il presidente della Provincia di Frosinone Antonio Pompeo.

“L’immagine della provincia di Frosinone da promuovere è quella dei Comuni ricicloni, sia per dare il giusto riconoscimento a chi si è saputo distinguere in questo fondamentale servizio, sia per rilanciare il messaggio dell’importanza di investire in raccolta differenziata e tutela dell’ambiente, sia, infine, per generare un meccanismo di emulazione e raggiungere risultati sempre più alti”. Sono le parole del vicepresidente della Provincia di Frosinone, con delega all’ambiente, Alessandro Cardinali.

comunicato stampa