Comuni montani, Pittiglio: “Riclassificazione del governo Meloni scelta sbagliata, così si penalizzano i territori”

“La proposta del Governo Meloni di rivedere la classificazione dei Comuni montani è un errore che rischia di danneggiare molte comunità, soprattutto nelle aree interne dell’Italia centrale”.

Lo dichiara Enrico Pittiglio, vicepresidente della Provincia di Frosinone e sindaco di San Donato Val di Comino.

“Valutare la montagna solo in base all’altezza o alla posizione geografica non racconta la realtà di questi territori, dove ogni giorno si fanno i conti con servizi ridotti, strade difficili, spopolamento e meno opportunità di lavoro. Questa scelta – prosegue Pittiglio – non rafforza i Comuni montani, ma riduce risorse e sostegni, creando differenze ingiuste tra territori che hanno problemi molto simili. Nei nostri Comuni, infatti, la montagna significa presenza, tutela dell’ambiente, prevenzione del dissesto e tenuta sociale. Togliere strumenti e risorse vuol dire rendere ancora più difficile restare e investire”.

Secondo il vicepresidente Pittiglio, invece, “serve una legge che aiuti davvero chi vive nelle aree interne, ascoltando i sindaci e tenendo conto delle difficoltà reali. Così com’è, questa proposta non può essere condivisa”.

Correlati