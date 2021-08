Comune di Vallepietra, siglata convenzione con l’Accademia Kronos

Si amplia l’attività di collaborazione che l’Accademia Kronos sezione provinciale di Frosinone e gli Enti Comunali, infatti nei giorni scorsi è stata sottoscritta la convenzione con il Comune di Vallepietra. “Siamo lieti della sinergia creata tra il nostro sodalizio ed il Comune di Vallepietra -ha commentato il comandante Armando Bruni – come ho detto più volte la collaborazione ed il supporto dei Comuni è fondamentale affinchè possiamo svolgere un’efficacie ed efficiente azione di controllo, prevenzione e tutela del territorio, lavoreremo in rapporto con le autorità preposte e metteremo in campo tutte le nostre iniziative con i nostri volontari la loro professionalità”. “La convenzione con l’Accademia Kronos, Sezione Provinciale di Frosinone con sede al Piglio –afferma il Sindaco di Vallepietra Flavio De Santis– che permetterà di affrontare la prevenzione sugli animali d’affezione, la lotta al randagismo, la vigilanza ittica, ambientale e il controllo sulle unità di bestiame affidato, rappresenta dunque un atto importante, che sancisce la collaborazione tra il Comune di Vallepietra e le guardie zoofile ambientali. Le guardie zoofile guidate dal comandante provinciale Armando Bruni, inoltre, supporteranno nel controllo del territorio la Polizia Locale ed i Carabinieri, una collaborazione che porterà numerosi benefici, iniziando dal contrasto al randagismo sino alla tutela del bene ambientale. C’è un gran lavoro da fare e la strada è lunga, di sicuro, questi sono i primi passi per colmare le esigenze di un determinato servizio che per troppo tempo è stato lasciato senza riferimenti. L’Amministrazione comunale dà il benvenuto all’Accademia Kronos, augurando il prosieguo delle attività attraverso una sana e diligente collaborazione”.

comunicato stampa