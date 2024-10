Comune di Sora, i lavoratori chiedono risposte dall’amministrazione: comunicato CGIL e UIL

“L’assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori, tenutasi l’11 ottobre, ha dato un preciso mandato alle nostre organizzazioni sindacali: quello di portare all’attenzione dell’amministrazione comunale le diverse perplessità e criticità riguardo i procedimenti e la programmazione delle politiche relative al personale.” “Mercoledì – continuano i sindacati – abbiamo inviato al Sindaco, al Segretario Comunale e al Responsabile del personale del Comune di Sora una missiva per presentare le richieste delle lavoratrici e dei lavoratori. Nella lettera chiediamo un chiarimento sul calcolo dell’anzianità di servizio, ricordando che la normativa vigente impone il calcolo a partire dall’ultima progressione economica e non per ogni anno di servizio prestato e che gli erronei calcoli devono essere messi a posto e non essere una scusa per annullare l’intero processo, di fatto creando un grave danno ai lavoratori su cui di certo non taceremo. Manifestiamo lo sconforto dei dipendenti storici, assunti con contratti part-time, che vedono avviata una nuova procedura di reclutamento per lo stesso profilo professionale, mentre la loro richiesta di completamento dell’orario di servizio è stata rifiutata. In chiusura, ribadiamo, come già fatto in tutti gli ultimi tavoli di trattativa sindacale, la necessità di avviare le procedure di verticalizzazione (come normate dal CCNL) per la valorizzazione del personale.” “Siamo fiduciose e fiduciosi – concludono –, e con noi tutte le lavoratrici e i lavoratori, che l’amministrazione risponderà quanto prima e che avvierà un serio e costruttivo confronto con le organizzazioni sindacali riguardo le politiche del personale.”

comunicato stampa