Comune di San Donato Valcomino e Fondazione Nexa: un accordo per valorizzare giovani, imprese e territorio

Il Comune di San Donato Valcomino, rappresentato dal Sindaco Enrico Pittiglio, e la Fondazione Nexa ETS hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa di Collaborazione finalizzato a promuovere percorsi condivisi di innovazione sociale, crescita giovanile e sviluppo sostenibile del territorio.

L’accordo, di natura non vincolante, nasce dalla volontà comune di creare connessioni virtuose tra giovani, imprese e istituzioni locali, favorendo la nascita di iniziative che generino valore sociale, culturale ed economico per la comunità.

La Fondazione Nexa ETS, rappresentata dal Presidente Franco Miccoli, si impegna a mettere a disposizione competenze e strumenti per sostenere progetti partecipativi e processi di rigenerazione territoriale, valorizzando il ruolo attivo dei giovani e delle imprese locali.

Attraverso questa intesa, il Comune e la Fondazione avviano un percorso di dialogo e co-progettazione che potrà tradursi, nel tempo, in eventi, laboratori e iniziative condivise per valorizzare i giovani talenti e sostenere le imprese innovative del territorio.

“Con questa collaborazione – dichiara il Sindaco Enrico Pittiglio – intendiamo rafforzare il legame tra le nuove generazioni, il tessuto produttivo e le istituzioni del territorio. È nostro obiettivo offrire ai giovani spazi e strumenti per esprimere il proprio talento e contribuire alla crescita collettiva, in una prospettiva di innovazione e sostenibilità”.

“Crediamo – afferma Franco Miccoli, Presidente della Fondazione Nexa – che la collaborazione tra enti pubblici, imprese e terzo settore sia la chiave per costruire comunità più forti e inclusive. San Donato Valcomino rappresenta un esempio virtuoso di territorio pronto ad accogliere nuove energie e visioni per il proprio futuro”.