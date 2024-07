Comune di Pofi: Approvate le Nuove Tariffe TARI 2024, Nessun Aumento

Il Comune di Pofi con il Consiglio Comunel del 28 giugno 2024 ha approvato le nuove tariffe della TARI 2024, con una notizia positiva per tutti i cittadini: non ci saranno aumenti, anzi, le tariffe subiranno una leggera riduzione rispetto all’anno precedente. La riduzione media complessiva della TARI rispetto al 2023 è del 5%.

Nel dettaglio le nuove tariffe per le famiglie, restano invariate per la quota fissa, invece per la quota variabile subiranno la seguente evoluzione:

* Famiglie con 1 componente: Nel 2023, la quota variabile era di € 110. Nel 2024 sarà di € 103,59.

* Famiglie con 2 componenti: Nel 2023, la quota variabile era di € 220. Nel 2024 sarà di € 204,74.

* Famiglie con 3 componenti: Nel 2023, la quota variabile era di € 248. Nel 2024 sarà di € 241,30.

* Famiglie con 4 componenti: Nel 2023, la quota variabile era di € 303. Nel 2024 sarà di € 296,14.

* Famiglie con 5 componenti: Nel 2023, la quota variabile era di € 400. Nel 2024 sarà di € 371,70.

* Famiglie con 6 o più componenti: Nel 2023, la quota variabile era di € 469. Nel 2024 sarà di € 438,73.

Il Sindaco di Pofi, Angelo Mattoccia, ha dichiarato:

“In consiglio comunale, con il voto favorevole della maggioranza e il voto contrario della minoranza, abbiamo approvato le nuove tariffe della TARI 2024, ovvero della tassa sui rifiuti. È con grande piacere che comunichiamo che queste tariffe non subiranno alcun aumento; anzi, avranno anche una leggera riduzione. Inoltre, sarà possibile pagare la tassa in 4 rate, a settembre, ottobre, novembre e dicembre. Questo è un messaggio importante di vicinanza alle nostre famiglie in un momento particolare dove molte sono le difficoltà, e il nostro comune cerca di andare incontro a tutta la comunità, evitando aumenti su una tassa così importante come quella dei rifiuti.

Questa decisione riflette l’impegno dell’amministrazione comunale nel supportare i cittadini e nel gestire le risorse in modo efficiente, dimostrando sensibilità verso le difficoltà economiche che molte famiglie stanno affrontando.”

COMUNICATO STAMPA