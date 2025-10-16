Comune di Isola del Liri, avviso alla cittadinanza: trasferimento temporaneo ambulatori ex ospedale

Il Sindaco Massimiliano Quadrini e il Direttore Generale della ASL di Frosinone, Arturo Cavaliere, informano la cittadinanza che, al fine di consentire il completamento dei lavori di riqualificazione finanziati con fondi del PNRR, gli ambulatori dell’ex Ospedale di Isola del Liri saranno temporaneamente trasferiti presso la sede dell’ex INAM di Isola del Liri a partire da lunedì 20 ottobre.

📍Ambulatori trasferiti presso l’ex INAM:

Oculistica

Diabetologia

Dermatologia

Cardiologia

Fisiatria

Reumatologia

Pneumologia

Psichiatria

Gastroenterologia

Neurologia

Elettromiografia

Ginecologia

Endocrinologia

Otorinolaringoiatria

Urologia
🏥 Servizi che restano nella sede originaria:

Centro prelievi con ritiro referti

Screening K Colon

Ambulatorio infermieristico

PUA (Punto Unico di Accesso)

Infermiere di famiglia

Ecografia

Ambulatorio vulnologico (centro ulcere)
Il servizio di scelta e revoca del medico di base sarà gestito tramite il CUP di Isola del Liri presso l’ex INAM.

📂 Uffici amministrativi

Solo gli uffici amministrativi che non hanno contatto diretto con il pubblico saranno temporaneamente trasferiti presso il Distretto C di Sora.

Si tratta di uno spostamento momentaneo, necessario per permettere la piena esecuzione degli interventi di riqualificazione, la cui conclusione è prevista entro il mese di aprile 2026.

💬 Un investimento per il futuro della sanità locale

Il Sindaco Quadrini e il Direttore Generale Cavaliere sottolineano che, pur nella consapevolezza dei possibili disagi temporanei, questo passaggio rappresenta un passo fondamentale verso la realizzazione della nuova “Casa di Comunità” di Isola del Liri:
un presidio sanitario moderno, efficiente e accogliente, che diventerà un punto di riferimento per l’intero territorio.

