Comune di Fumone e Coldiretti insieme a sostegno imprese agricole

“Opportunità nuovo Psr, Coldiretti e comune di Fumone incontrano le aziende” è stato il titolo dell’iniziativa, molto partecipata, che si è svolta presso la sala consiliare del Comune di Fumone alla presenza del sindaco Matteo Campoli, del presidente Coldiretti Alatri, Mauro Nafra e del Presidente provinciale Coldiretti, Vinicio Savone.

Tra i relatori sono intervenuti il responsabile provinciale CAA Frosinone, Alessandro Trasolini, il tecnico agronomo CAA Coldiretti Frosinone, Simone D’Ambrosio e la responsabile patronato spada, Marilena Tombolillo.

“Desidero vivamente ringraziare – ha dichiarato il sindaco Campoli – la Coldiretti, gli ospiti, i relatori, i rappresentanti delle imprese agricole e l’intera amministrazione di Fumone per questo straordinario momento di confronto che si è rilevato molto proficuo. Non ho avuto remore a definire eroi gli agricoltori che continuano a produrre eccellenze del nostro territorio in una situazione di evidente difficoltà: i costi di produzioni sono fuori controllo, una situazione che vivo anche personalmente essendo quotidianamente a contatto con i lavoratori di questo settore.

Quali risposte possiamo offrire? Il Pnrr, appunto, può rappresentare un motivo di rilancio per i produttori agricoli. Abbiamo parlato in questo appuntamento, grazie anche alla solerzia di Coldiretti, di quali opportunità cogliere per nuovi investimenti sul territorio e per abbattere i costi di produzione e tutelare l’occupazione che vede impegnati molti giovani locali. Spero che i tantissimi partecipanti abbiano avuto risposte esaustive ai tanti quesiti posti, come amministrazione – conclude – continuiamo ad essere a disposizione di un settore nevralgico di Fumone e dei comuni limitrofi”.