Comune di Frosinone: nessuna richiesta da IC FR3 per il Teatro Vittoria

“La ricostruzione pubblicata su un sito di informazione è totalmente falsa. L’amministrazione Comunale di Frosinone non ha negato all’istituto comprensivo FR3 l’uso del Teatro Vittoria per svolgere la recita di fine anno – dichiarano gli assessori Rossella Testa (centro storico), Simona Geralico (cultura) e Mario Grieco (istruzione) – Il Comune di Frosinone, infatti, non ha mai ricevuto alcuna richiesta da parte dell’istituto per lo svolgimento dell’iniziativa all’interno del Vittoria. Il Comune di Frosinone – concludono gli assessori – vista la condotta non veritiera e diffamatoria portata avanti, in questa circostanza, da alcuni nei confronti dell’ente, si riserva il diritto di intraprendere le opportune azioni legali”.

La dirigente dell’Istituto comprensivo 3, professoressa Mara Perna, ha aggiunto: “Abbiamo ritenuto di svolgere il progetto nel teatro comunale di Veroli per questioni organizzative interne. Nessuna richiesta è partita dal nostro istituto per l’utilizzo del Teatro Vittoria”.

COMUNICATO STAMPA

