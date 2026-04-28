Comune di Ceccano presente al corteo in memoria di Ezio Cretaro, morto sul lavoro

La vicesindaco Mariangela De Santis ha preso parte all’iniziativa di sindacati e familiari nella giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro. «Non può mancare il supporto delle istituzioni».

L’Amministrazione comunale di Ceccano ha partecipato al corteo silenzioso in memoria di Ezio Cretaro, operaio 66enne di Veroli morto sul lavoro il 17 novembre scorso. La vicesindaco, Mariangela De Santis, si è unita all’iniziativa voluta dai sindacati Filca Cisl, Fillea Cgil e Feneal Uil assieme ai familiari della vittima nella giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro. Il corteo si è svolto tra piazza Municipio e via Madonna della Pace, luogo della tragedia.

Il sindaco Andrea Querqui, impegnato in una riunione in Prefettura, tiene a ringraziare «i sindacati per aver promosso questo momento di commemorazione e riflessione nel luogo dell’ennesima morte sul lavoro. L’Amministrazione comunale ha espresso la propria vicinanza al dolore dei familiari, colpiti da un lutto inaccettabile. Salute e sicurezza devono essere parole d’ordine sul posto di lavoro».

La vicesindaco De Santis, presente per conto del Comune, accentua: «Queste tragedie colpiscono famiglie e l’intera comunità. L’attenzione sul tema della sicurezza sul lavoro è fondamentale, così come il ruolo attivo delle organizzazioni sindacali, a cui non può mancare il supporto delle istituzioni. Ringraziamo i segretari Giustino Gatti, Alessio Faustini e Flavio Fareta per questa mattinata significativa».