Comune di Campoli Appennino e Unicef insieme per la Festa dei Nuovi Nati

SONO BEN 13 NEL 2025: DONATA UNA PIGOTTA, SIMBOLO DI AMORE E SOLIDARIETÀ.

La comunità di Campoli Appennino ha celebrato con gioia la Festa dei Nuovi Nati 2025, una giornata speciale dedicata alla vita, alla speranza e al futuro.

In collaborazione con UNICEF, è stata donata a ogni nuovo nato una Pigotta, simbolo di amore e solidarietà, nell’ambito del progetto

“Per ogni nuovo nato, un bambino salvato”: un gesto concreto che unisce Campoli Appennino ai bambini del mondo che hanno bisogno di cure e protezione.

In questa occasione è stato anche inaugurato un posteggio rosa per le neo mamme e i neo papà in Piazza Umberto I.

Un sentito ringraziamento alla referente UNICEF, Angelica Spalvieri, per l’impegno, la disponibilità e il prezioso contributo che hanno reso possibile questa iniziativa, e un augurio ai piccoli cittadini e alle loro famiglie per un futuro ricco di serenità, diritti e sorrisi.

“La Festa dei Nuovi Nati – ha spiegato la sindaca Pancrazia Di Benedetto – rappresenta uno dei momenti più emozionanti per la nostra comunità. Accogliere i nuovi cittadini significa investire nel futuro di Campoli Appennino e ribadire con forza i valori della solidarietà, dell’attenzione ai più piccoli e della responsabilità verso il mondo che verrà. Grazie alla collaborazione con UNICEF, ogni Pigotta donata diventa un messaggio concreto di amore e di speranza, capace di unire il nostro paese ai bambini più fragili del pianeta. È un gesto semplice, ma dal significato profondo, che ci ricorda quanto sia importante crescere insieme come comunità”.